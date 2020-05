À quoi ressemble la Fête des mères après ce long confinement?

«C’est compliqué d’être concentrée, que ce soit sur mes filles ou sur mon travail»

SANDRINE CALOZ, 30 ans, Miège (VS), vigneronne bio suisse de l’année 2019. Maman de Leïla, 2 ans et demi, et de Sélène, 1 an et demi. Photo: Yvain Genevay

«Le confinement a tout bousculé. Avec mon mari, nous sommes d’habitude très organisés entre la garde des filles et nos emplois, et là, nous avons dû créer un nouveau rythme: travailler tôt le matin, tard le soir et durant la sieste des filles. Les journées sont interminables.»

Pas facile donc pour Sandrine Caloz, œnologue dans le domaine familial, confinée avec des enfants en bas âge, de concilier la vie de famille et le poids des responsabilités d’une entreprise. «C’est compliqué d’être concentrée, que ce soit sur mes filles ou sur mon travail, concède la jeune maman. Il suffit que je reçoive un appel d’un client pour que je pense boulot. Et comme ma cave se trouve dans les mêmes murs que la maison familiale, on est vite tenté de descendre pour régler quelque chose. D’autant plus qu’on a commencé l’embouteillage du millésime 2019 et qu’il y a pas mal de travail.»

Et les filles, du haut de leurs 1 et 2 ans, comment vivent-elles cette période? «On a un bel extérieur, donc elles ont la chance de pouvoir en profiter. Elles ont eu de la peine à comprendre au début pourquoi elles voyaient leurs grands-parents travailler sur le domaine, mais qu’elles ne pouvaient pas aller leur faire des bisous. Elles sont encore trop jeunes pour intégrer la situation. Mais la grande parle quand même souvent de ses copains de la crèche, qui lui manquent.»

Et si cette période a donné envie à certains parents de consacrer plus de temps à la famille à l’avenir, Sandrine Caloz, de son côté, se réjouit que tout revienne à la normale. «C’est un peu paradoxal, car je suis plus souvent avec mes filles en ce moment. Mais comme la distinction entre le travail et la vie de famille n’est plus aussi tranchée, le temps ensemble est moins qualitatif. Avant, par exemple, le matin, on se préparait tranquillement, on prenait les vélos et on allait à la crèche ensemble…»

Heureusement, ce dimanche de Fête des mères sera l’occasion de renouer les liens familiaux qui ont été bouleversés par la situation, et toute la petite famille s’en réjouit. «Ma maman a déjà recommencé à avoir un peu de contact avec les petites depuis les dernières directives. Ce sera enfin l’occasion de faire un grand repas tous les six.»

«Je suis fascinée par la capacité d’adaptation de l’être humain»

LISA MAZZONE, 32 ans, Genève, Conseillère aux Etats et maman de Bela, 11 mois. Photo: Patrick Martin

«Dans un premier temps, explique Lisa Mazzone, ce confinement ressemblait à une sorte de second congé maternité. J’ai retrouvé les premiers instants de garde de notre petit garçon, avec mon compagnon, et ce sentiment qu’il n’y avait jamais de pause.» Mais elle s’est aussi sentie un peu enfermée dans cette bulle.

«Une fois la situation acceptée, organisée, il peut certes y avoir du plaisir à reconquérir du temps, mais j’étais accaparée par les tâches familiales et la politique, qui ne voulait pas s’arrêter.»

Elle est aussi consciente que les situations varient d’une personne à l’autre: «Il y a celles avec des enfants en bas âge et les autres. Pour ma part, je n’ai pas eu le loisir de faire du yoga ou lire un bon roman. Ce qu’a souligné cette crise, c’est que si les familles font tout ce qu’elles peuvent, la mise en place du confinement a été peu réfléchie pour leur venir en aide. Le message général, c’était: «Débrouillez-vous.» Seuls deux conseillers fédéraux ont des enfants, et les périodes de crise révèlent que cette problématique, qui va de l’égalité à la garde d’enfants, passe toujours au second plan.»

Elle le savait déjà, mais elle l’a ressenti encore plus fortement. «Je suis fascinée par la capacité d’adaptation de l’être humain, sourit-elle, mais je constate qu’aujourd’hui encore demeure cette perception qu’avoir une famille est une entrave pour une carrière.»

Pour elle, la Fête des mères n’est pas grand-chose. «Cela n’a jamais compté. J’ai toujours considéré que cette façon de «fêter» les mamans un jour précis les cantonnait à leur rôle ménager.» Elle aura cependant appris en confinement à se préserver: «Je dois m’imposer une discipline, celle de ne pas accepter toutes les sollicitations. Le temps libre a une valeur.»

«Beaucoup de souvenirs ont refait surface»

KARIN PERRAUDIN, 45 ans, Saillon (VS), Présidente du Groupe Mutuel et maman de Thibaud, 16 ans, et de Gaetan, 14 ans. Photo: François Wavre/Lundi13

«Ce semi-confinement se déroule bien, si l’on fait abstraction de ce qui se passe en dehors. Avec mon mari, nous avons choisi une méthode mixte, en partie télétravail et en partie sur site.»

Car avec des enfants plutôt grands, dans le «délicat passage à l’âge adulte», Karin Perraudin a essayé de vivre cette période sereinement: «Les restrictions de liberté me semblaient suffisantes. Pas nécessaire à mon goût d’en rajouter. Le travail à domicile permet à chacun de s’organiser comme il l’entend, à son rythme. Finalement, sans fixer de règles, l’organisation s’est mise en place naturellement.»

Et dans l’ensemble, ça fonctionne. «Cela se passe très bien. Même si pour eux aussi, le contexte n’est pas facile à assimiler. Être privé d’amis durant de longues semaines, gérer l’anxiété du contexte, accepter la présence des parents beaucoup plus souvent que d’habitude, nous vivons un doux mélange de petites tensions et de bonne humeur!»

Une période ponctuée de moments simples, qui rappellent qu’ils sont «si bien ensemble». Mais qui ont fait remonter d’autres souvenirs, notamment ceux liés à la perte tragique d’une fille en 2009: «Absolument. Je ne l’aurais pas imaginé. Je ne sais pas s’il s’agit de cette présence plus importante ou plus proche de la mort dans notre quotidien, ou simplement le fait de se retrouver plus unis encore. Beaucoup de souvenirs et quelques photos ont refait surface dans notre environnement. De beaux clins d’œil à ce lien qui nous unit…»

Quant à la Fête des mères, elle aura une saveur un peu différente: «Chaque année, nous nous retrouvons pour une grande fête de famille. Ce ne sera pas possible cette fois, mais nous n’allons pas oublier de célébrer toutes les mamans en leur disant simplement: «Merci!»

«Nos relations sont plus calmes»

LEILA DELARIVE, 42 ans, Lausanne. Fondatrice d'Amplify SA. Maman de Lila-May, 14 ans, et de Lysandre, 12 ans. Photo: Vanessa Cardoso

«Comme je travaille dans le domaine du digital, je suis la plupart du temps en home office, et cela n’a pas vraiment bousculé mes habitudes de ce côté-là. Mes enfants, par contre, ont dû s’adapter à un nouveau rythme. On essaie de garder les horaires scolaires, mais avec une certaine souplesse.»

Et une fois passée la période d’acclimatation, Leila Delarive réalise avec étonnement que l’ambiance à la maison prend une nouvelle tournure, moins conflictuelle. «Sans le stress du métro, boulot, dodo, je trouve mes enfants plus détendus et plus sereins. Ils sont à un âge où ils commencent à s’opposer, à vouloir sortir, à discuter les horaires de rentrée. Et comme nous devons rester à la maison, il n’y a plus cette négociation. Nos relations sont plus calmes.»

À vivre ensemble cette période, on se sent plus forts? «Les premiers jours ont été stressants. Nous avons dû gérer avec mon mari tous les questionnements des enfants. On a, par exemple, eu un grand moment de discussion autour de la mort. Puis, on a réussi à canaliser cette angoisse et à accepter cette période ensemble.»

Ces deux mois ont donc révélé une nouvelle facette des relations entre Leila Delarive et ses enfants. Mais peut-être pas au point de tout revoir une fois le semi-confinement terminé.

«C’est vrai que nous avons pu avoir plus de discussions à table que d’habitude, et les enfants étaient plus connectés avec nous. Mais ils sont dans l’âge où ils ont besoin des copains. Ma grande répète souvent qu’elle se réjouit de sortir de la maison. Il y a un apprentissage à faire de cette période, mais cela ne va pas tout bouleverser.»

Et rien de mieux que la Fête des mères pour vivre en douceur l’étape de la rentrée de lundi. «Après cette période sans voir ma mère, je me réjouis de pouvoir lui acheter un bouquet de fleurs. La Fête des mères cette année a vraiment pris une tournure symbolique pour beaucoup de monde.»

«On est passé de l’acceptable au presque agréable»

MARIA METTRAL, 60 ans, Genève, comédienne. Maman de Sébastien, 34 ans, Lola, 25 ans, et Noah, 19 ans. Photo: Chantal Dervey

«Mon aîné est loin de la maison depuis longtemps. Ce qui a été difficile, durant ces semaines, c’est de ne presque pas voir mes deux petits-enfants», explique Maria Mettral. Elle a vécu le confinement à quatre, avec son compagnon et ses deux plus jeunes.

«Ils sont déjà adultes, pas question de les «materner», rit-elle. Mais cette période a permis de «beaucoup se parler, beaucoup partager. On a ri aussi, lors des repas ou en jouant ensemble aux cartes. Au bout d’un moment, on est passé de l’acceptable au presque agréable.» Elle ne croit pas être devenue une mère différente pour autant.

«Il n’y a pas eu de tensions. Avec mon compagnon, on est comédiens, avec de l’irrégularité dans nos horaires de vie, mais aussi des périodes où l’on reste à la maison entre deux spectacles.» Les annulations de projets en cours l’ont affectée, mais ces aléas font partie de sa vie de comédienne. «Je ne suis pas du genre à me projeter, confie-t-elle. Je prends les choses au jour le jour. C’est différent avec les enfants: il y a une appréhension, on a envie de les protéger.»

Elle confesse des discussions nourries avec sa fille, qui veut être comédienne: «C’est un métier difficile, précaire, on est jamais sûr de rien. Peu à peu, ce choix s’est imposé.» Un début de dynastie familiale se met ainsi en place, et Maria Mettral est davantage accompagnatrice que maman classique: «Mais la Fête des mères, ça n’a jamais été mon truc. J’ai gardé quelques dessins des enfants. Si je reçois des fleurs, c’est bien, sinon, ça me va aussi. Je n’y mets pas d’émotionnel.»

«Dans ma carrière sportive aussi, j’ai toujours aimé m’adapter»

MAGALI DI MARCO, 48 ans, Troistorrents (VS), athlète, fondatrice de Be-social.ch. Maman d'Eliah, 18 ans, et de Mahé, 8 ans. Photo: Keystone

Magali Di Marco Messmer a déjà eu plusieurs vies. La médaille olympique conquise en triathlon il y a vingt ans à Sydney, la maternité ensuite et, enfin, la création de sa petite entreprise dans le domaine de la communication.

«On ne maîtrise pas tout. On le sait lorsqu’on a été sportive d’élite. Je crois que j’ai réussi comme athlète aussi pour ça. Il faut chercher à être heureux comme l’on cherche à courir ou à nager mieux.» Le confinement, elle le vivait presque déjà, à Troistorrents (VS) où elle est installée.

«J’ai mon bureau à la maison, donc le télétravail, je connaissais. Ce qui change, c’est d’avoir tout le monde sur le dos, explique-t-elle. J’aime bien avoir mes moments, une relative solitude durant la journée, avec les horaires que je veux. Je suis assez indépendante. Mais ce confinement obligé nous a rapprochés, on a beaucoup échangé. Puis nous avons la chance d’être en pleine campagne, on peut sortir, se promener. On a aussi fait pas mal de sport ensemble, avec les enfants.»

Magali Di Marco Messmer ne pense pas que cela a changé sa façon d’être mère: «On s’est organisés, bien sûr. Le plus grand débarrasse la vaisselle.» À la Fête des mères, elle préfère cependant les gestes quotidiens pour ceux qu’on aime.

«L’idée que la société nous dicte des cadeaux obligés, ça me hérisse. Évidemment, je vois que les enfants peuvent avoir du plaisir à offrir une petite chose faite en classe, je comprends. Mais ce n’est pas moi.» Elle rigole: «Pourtant, je vais tout de même souhaiter une bonne fête à ma maman!»