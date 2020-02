Vous ressemblerez à ça si vous ne changez rien à votre vie au bureau

«Le mal-être au travail et nos modes de vie sédentaires ont un impact négatif majeur. Si on ne fait rien à ce sujet, cela va changer notre apparence», prévient William Higham. Ce chercheur britannique a signé un récent rapport intitulé «Collègue du futur», pour la société Fellowes, une multinationale dont le siège est aux États-Unis, et qui est spécialisée dans les solutions innovantes pour le lieu de travail, la maison et la technologie mobile.

Afin d’illustrer les conclusions de son enquête, réalisée sur un échantillon de 3003 personnes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, William Higham a fait façonner un mannequin grandeur nature qui a été baptisé Emma. La malheureuse montre ce à quoi nous pourrions ressembler dans les vingt prochaines années si nous ne changeons pas notre façon de travailler. Emma est notamment victime de ce que les experts appellent «le syndrome du bâtiment malsain», qui est caractérisé par une mauvaise climatisation, le manque d’air frais et de lumière naturelle, sans oublier le mélange toxique de polluants, de bactéries dangereuses et de moisissures en tous genres qu’elle respire en permanence au bureau.

«Si nous ne faisons rien, pronostique William Higham, nous allons avoir des problèmes à nos places de travail aussi graves qu’à l’époque de la révolution industrielle.» Mais voilà: si l’on en croit l’étude Fellowes, 54% des employés qui ont demandé un changement de leurs conditions de travail attendent encore que le problème soit traité, et 15% estiment que leur plainte n’a pas été prise au sérieux.

Visage

L’attention qu’Emma consacre à son écran d’ordinateur lui donne des yeux secs et rouges. Son teint est jaunâtre à cause de l’éclairage artificiel.

Nez

Emma présente une pilosité accrue dans les oreilles et le nez ainsi qu’un nez gonflé, en raison de la mauvaise qualité de l’air, sec et pollué, qu’elle respire plus de huit heures par jour.

Dos

Emma a le dos voûté. Cet état est permanent, et il a été causé par de trop nombreuses heures passées devant un écran, assise dans une mauvaise position.

Ventre

Emma a un ventre bedonnant, à cause de son travail très largement sédentaire. La numérisation a accéléré le déclin des activités physiques au travail, et ça se voit.

Articulations

Emma a des poignets et des chevilles enflés, à cause des mouvements trop répétitifs. Elle souffre d’eczéma dû au stress.

Membres

Emma a des varices, dues à une mauvaise circulation sanguine. La chaleur de l’ordinateur portable provoque des rougeurs sur le haut de ses bras et de ses jambes, en contact régulier avec l’appareil.

