Les restaurants cherchent la bonne recette pour rouvrir

Le plaisir est dans l’assiette. Avec du plexiglas autour? À l’ère du coronavirus, manger au restaurant ou boire un verre dans un bar promet une expérience inédite. Lundi, les bistrots du pays peuvent rouvrir à condition de se plier à un copieux plan de protection.

Les règles limitent, entre autres, le nombre de convives à quatre par table. Elles imposent aussi une distance de 2 m entre chaque groupe de clients. Or cette prescription fait perdre 30% à 70% de capacité d’accueil, selon Gilles Meystre, président de GastroVaud.

Conséquence: «Tout le monde cherche des solutions pour gagner un maximum de places!» rapporte Muriel Hauser, présidente de GastroFribourg.

À Saignelégier (JU), Maurice Paupe, propriétaire du Café de la Poste, place des paravents en toile entre les tables. Il a aussi pu obtenir des parois en plexiglas disposées, l’une devant la caisse et l’autre au milieu d’une table de quatre personnes. Photo: Yvain Genevay

Pour sauver leurs couverts, les tenanciers ont une option de choix: installer une séparation entre les tables. Ils ne doivent alors plus respecter les 2 m réglementaires. Mais si le plan sanitaire précise les dimensions de l’objet – qui doit mesurer 1,5 m de haut depuis le sol et dépasser le bord de la table de 70 cm au minimum –, il ne dit rien sur la matière, laissant libre cours à la créativité des tenanciers. Tour d’horizon de ce qui vous attend lundi.

Ruée sur le plexiglas

En plus du distributeur de gel désinfectant, ce sera l’un des éléments de décor phare du restaurant au temps du déconfinement: la cloison en verre acrylique, le fameux plexiglas. «C’est l’option la plus esthétique et facile à nettoyer», vante Gilles Meystre. Les restaurateurs se sont rués sur ces barrières antipostillons déjà répandues dans les pharmacies et les supermarchés. Si bien que le produit est de plus en plus difficile à trouver.

Maurice Paupe, propriétaire du Café de la Poste, à Saignelégier (JU), a eu de la chance: un menuisier local a pu lui fabriquer des parois en plexiglas qui viendront compléter une série de paravents en toile. Il en a disposé une devant la caisse et l’autre au milieu d’une table de quatre personnes, afin de pouvoir accueillir des groupes de deux.

Pourquoi du plexiglas? «Pour la convivialité. C’est transparent, les clients pourront se voir», estime-t-il. À Cortaillod (NE), Laurent Franchini, patron du Pilotis, n’a pas lésiné sur les moyens: plus de 6000 francs pour 16 séparations. «Je ne sais pas combien de temps elles me serviront. Mais, il faut bien investir si on veut pouvoir travailler.» Même avec ce dispositif, son restaurant ne tournera qu’à 50% de sa capacité.

À Lausanne, Afrim Beqa et Antoine Piguet, les patrons du Meraki, ont installé des planches de bois entre les tables, en attendant de les remplacer par des rideaux clairs. Photo: Yvain Genevay

Impossible de trouver du plexi? René Fracheboud n’a pas baissé les bras, résolu à ne pas perdre trop de place dans son petit bistrot, le Dix Vins, à Carouge (GE). Les tablées seront séparées par des panneaux en plastique épais et transparents qui tiennent sur un pied et s’accrochent au plafond. «Ces parois ont l’avantage de pouvoir être facilement déplacées. Je pourrai moduler l’arrangement de la salle.» Le produit est un peu moins cher, même si la facture reste importante: près de 2500 francs pour 12 unités.

À Lausanne, Antoine Piguet veut «aérer» autant que possible son café Le Meraki. Comment? Grâce à des rideaux clairs qui peuvent être désinfectés. Dès qu’il les aura reçues, ces parois en tissu se substitueront aux planches de bois qu’il a disposé provisoirement entre les tables. «Je souhaite que les clients se sentent le plus dans la normalité possible. Ils viennent pour se faire plaisir, pas pour avoir l’impression d’être à l’infirmerie.»

Dans la chaîne de restaurants Tibits, présente à Lausanne, c’est la ressemblance au «bureau de vote» qu’on cherche à tout prix à éviter. «Nous envisageons d’installer des séparations en carton recouvertes de papier peint, raconte Daniel Frei, codirecteur. Et nous comptons beaucoup sur la terrasse.»

L’espoir des terrasses

Pour beaucoup de restaurateurs aux abois, le salut se trouve en terrasse. Afin de leur venir en aide, les Villes de Lausanne, de Neuchâtel ou de Zurich veulent leur permettre de compenser à l’extérieur la perte de place en salle. Lausanne a été la première à lancer une procédure accélérée pour les demandes d’ouverture ou d’agrandissement des terrasses.

«Depuis mardi, nous avons reçu au moins 50 demandes. L’intérêt est énorme», rapporte le municipal Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de l’Économie. À Genève, une pétition lancée vendredi demande de «réaffecter massivement les places de parking en les mettant à disposition des cafés et restaurants afin qu’ils puissent agrandir leurs terrasses».

Le confiné se languit d’une pizza entre amis

Demain, les nombreuses restrictions imposées aux cafés risquent de retenir nombre de clients potentiels à la maison. Sur quelque 4000 personnes qui ont répondu à un sondage en ligne effectué cette fin de semaine sur les sites de «24 heures» et de la «Tribune de Genève», 55% oseront malgré tout la sortie au bistrot.

Ce qui nous a le plus manqué en matière de cafés et restaurants, c’est indéniablement la pizzeria du quartier (36%), juste avant le bar en ville (26%). Quant à la table gastronomique, elle fait tout de même rêver 18% des semi-confinés.

Enfin, ce sont à 60% nos amis que nous voulons retrouver autour d’une table de bistrot ou de resto, bien davantage que notre famille (36%) ou nos collègues de travail (4%). N. L.

«Ce qui nous a manqué dans les bistrots manquera encore»

Alors que les cafés et restaurants vont pouvoir dès demain commencer à rouvrir, sous condition, pourquoi ont-ils tant manqué? «C’est la caresse des autres», soupire Michel Rime, journaliste auteur de «Le Romand, un café de légende» (Éd. 24 heures/Favre), sur un fameux estaminet lausannois.

«Ce qui apparaît, c’est que rien de virtuel ou numérique ne peut remplacer ce bonheur-là: s’asseoir, voir des gens, discuter trois secondes de tout et rien, lire un journal avec le son du café alentour. L’écrivain Georges Haldas l’avait merveilleusement décrit, ce sentiment d’être, dans ces endroits, seuls mais ensemble.»

Pour le sociologue valaisan Gabriel Bender, les bistrots sont «l’hétérotopie», selon le mot de Foucault, des «espaces autres». Bender a écrit il y a vingt ans les textes de «Bistrots, ombres et lumières» (Éd. Monographic):

«C’est l’anticonfinement absolu, un bistrot. En famille, au travail, on est régi par un univers de contrôle, de responsabilité, de performance. Rien de tout cela n’existe plus lorsqu’on franchit la porte d’un café. C’est entre deux mondes, le boulot et la maison, où l’on ne sait pas toujours qui on va rencontrer: voici le lieu de l’improvisation.» André Winkler, auteur à Fribourg d’un «M comme Marcello» (Éd. Zénobie) en hommage à un café estudiantin, rappelle sur le même thème que «l’on sait quand on entre, pas quand on sort. Même si cela est moins vrai qu’autrefois, que les apéros s’éternisent sans doute moins, il y a toujours cette possibilité de «pèdzer», de s’attarder, de vivre un instant ou de croiser un regard pas prévu.»

Bender rappelle aussi qu’il faut ici distinguer: cafés, buvettes, restaurants, cafétérias, chaque endroit a ses règles.

«Au restaurant, la différence avec être à la maison avec des amis, c’est que l’on ne cuisine pas, que l’on ne fait pas la vaisselle. Au bistrot, ça n’a rien à voir: tout bouge, convives, tables et tablées, les conversations, les ivresses en commun, les solitudes partagées.»

La réouverture réglementée de lundi le pique ainsi d’un doute: «Il y a des bistrots où je suis allé cent fois sans jamais réserver ou m’annoncer. Alors l’idée de la distance, de la désinfection, des réglements des préventologues, cela ne donne pas très envie d’y retourner tout de suite. Je crois que ce qui nous a manqué dans les bistrots va, pour le moment, continuer à nous manquer terriblement». Christophe Passer