Roger Federer: «Je vis avec l'idée de la fin»

Roger Federer, Noël approche. Comment allez-vous le fêter sous le soleil de Dubaï?

En famille. Hier (samedi 14 décembre), nous avons décoré le sapin et il nous reste les biscuits à préparer. Mes parents viennent cette année, ce qui rend Noël encore plus spécial. J’aime la période des Fêtes. Bien sûr que je préférerais les passer en Suisse plutôt qu’à Dubaï parce que mes souvenirs d’enfance y sont liés. Nous avions l’habitude d’aller à Berneck (près de Saint-Gall), chez mes grands-parents. Quand je pense à Noël, ce sont ces images qui me reviennent tout de suite en tête.

À quand remonte votre dernier Noël sous la neige?

Il y a six ou sept ans, nous avions fait un aller-retour à la maison pour monter au chalet (à Lenzerheide). Cela dit, tout était vert avant qu’il ne neige un peu le 25 décembre. Alors un Noël tout blanc, cela doit faire une éternité.

Puisque vous pouvez tout vous offrir, comment s’y prendre pour vous faire plaisir?

En fait, je prends surtout du plaisir à voir les autres ouvrir un cadeau. Moi, je n’ai pas besoin de grand-chose, de rien en réalité. Alors j’aime quand, avec Mirka, nous pouvons rendre heureux les gens qui nous sont chers: les enfants, nos amis, mes parents, mon équipe.

Est-ce que vos enfants dévorent aussi les catalogues de jouets pour écrire leur liste au Père Noël?

Ils écrivent leur liste et, parfois, on y retrouve de drôles de demandes. La plus problématique concerne les animaux de compagnie. Nous ne sommes pas assez sédentaires pour se le permettre. Cela n’aurait aucun sens. Un jour, lorsque nous serons plus souvent à la maison, nous accueillerons un animal. Mais oui, les enfants compilent les cadeaux dont ils ont envie depuis longtemps. Après, cela ne veut pas dire qu’ils vont tous les recevoir.

Noël est souvent une période d’introspection. Est-ce que vous en profitez pour vous retourner et faire le point?

Je le fais plutôt durant les vacances. J’en reviens justement: deux semaines avec Mirka, les enfants et mes parents. Là, je profite de vrais moments de tranquillité, seul, pour passer l’année en revue et regarder vers l’avant. J’essaie de faire le tri entre ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien marché. Pour moi, les vacances sont plus propices à cette introspection que la période des Fêtes. Tout simplement parce qu’à l’approche de Noël, je suis déjà en pleine préparation et j’ai moins de temps pour moi. Je suis redevenu un joueur de tennis professionnel tourné vers ses prochains objectifs.

Et dans ces moments de calme, en vacances, est-ce que vous vous dites parfois: «Je vis quand même une vie de fou»?

Ça m’arrive, en effet. Il y a des phases où tout me semble normal: les voyages, cette excitation constante autour de moi, le stade plein à chaque match, les victoires, les défaites. Et puis, il y a aussi des moments pendant lesquels je prends conscience à quel point c’est fou d’être tout le temps reconnu, de jouer dans des stades pleins, de continuer à gagner. Cela me fait un peu l’effet d’une douche froide. Cette sensation heureusement est assez rare car il faut que j’aie du temps pour moi. Or ma vie est plutôt bien remplie. Quand je rentre à la maison, je vous garantis qu’on n’entend aucun écho. Les enfants sont là, il y a toujours un truc à faire. Voilà pourquoi les repas du soir, seul avec Mirka ou entre amis, sont importants. On essaie de prendre un moment au calme, pour échanger un peu. Ces moments me font du bien.

Photo: Christophe Viseux.

Après votre défaite en demi-finale du Masters, vous n’avez presque pas eu le temps d’être déçu car il fallait filer pour une tournée géante en Amérique du Sud. Comment faites-vous pour vous projeter toujours aussi vite et facilement?

C’est le tennis qui m’a apporté ça. J’y ai appris à fonctionner ainsi, à savoir qu’il y aurait toujours une autre chance après chaque défaite, même cruelle. Nous en avons vécu la preuve la plus extrême à Bogotá. Nous étions prêts à entrer sur le court lorsque le match a dû être annulé à cause d’un couvre-feu proclamé dans la ville. J’ai dit à Sascha (Zverev): «Est-ce que tu réalises que, dans 24 heures, on a rendez-vous dans une arène à Mexico City pour battre le record du nombre de spectateurs lors d’un match de tennis (42'517)?» On ne fait pas mieux comme reality check. Sur le moment, tu ne peux pas croire ce qui t’arrive. Et le lendemain, ce sera exactement pareil mais dans un sens positif. Cela résume bien notre vie de tennisman. À un moment, rien ne marche. Et d’un coup, tout rentre dans l’ordre.

Voilà pourquoi il ne faut jamais s’enfoncer la tête dans le sable. Voilà pourquoi il ne sert à rien de voir les choses en noir. Lorsque j’avais 25 ans environ, je me suis juré que je ne me morfondrais plus après une défaite. Il était inconcevable que je génère autant d’énergie négative durant la seconde moitié de ma carrière. Cela ne sert à rien. Aujourd’hui, je peux appuyer sur un interrupteur (il mime le geste avec son doigt) et c’est comme oublié. J’ai bien sûr quelques souvenirs qui remontent, de temps en temps. Mais je me dis: «Peu importe, ça continue!»

Après les Swiss Indoors, vous avez confié une forme de nostalgie devant cette carrière qui avait filé très vite. Ce genre de pensées vous vient-il souvent?

Presque uniquement lorsqu’on me demande combien de temps je vais encore jouer. Je réponds alors que je n’en sais rien. D’ailleurs, cette question m’intrigue moi-même. Mais je prends aussi la mesure de ce que je sais très clairement: ces 20-25 dernières années ont passé en un clin d’œil. Il y a 24 ans, je disputais l’Orange Bowl, le championnat du monde U14, dont l’édition 2019 se déroule cette semaine avec le fils de Tony (Godsick, son agent). Cela me fait repenser à cette époque, le temps de mes 14 ans. Je me retrouve donc assis là, à 38 ans, et je me dis: est-ce que c’est déjà fini? Si oui, tout a filé vraiment vite. Mais il y a aussi quelque chose de beau et de rassurant dans ce sentiment. Ne dit-on pas que le temps s’accélère quand on prend du plaisir? Ce fut assurément le cas pour moi. J’ai passé des années merveilleuses sur le circuit. Et je sais que plein de belles choses m’attendent après. Cela dit, je sais déjà que cette vie et la famille du tennis me manqueront. C’est pour cela que j’en profite à fond.

Cette pensée de la fin qui approche, essayez-vous de la chasser de votre esprit?

Je ne veux pas la chasser. Cette pensée fait partie du processus, de ma vie actuelle. Elle est réelle. Elle a aussi pour fonction de susciter d’autres sentiments. Grâce à elle, je ressens par exemple de la gratitude par rapport à tout ce que j’ai pu vivre. Elle me sert aussi de motivation, me pousse à imaginer comment m’économiser ou me réinventer pour rester encore plus longtemps sur le circuit. Et puis ça me va très bien d’avancer avec mes craintes. Un joueur de tennis doit connaître ses forces et ses faiblesses. Si tu ignores tes faiblesses, si tu te prends pour le meilleur, tu seras puni. C’est très important de développer une confiance en soi saine. Une confiance basée sur une bonne connaissance de soi-même. Comme joueur et comme personne. Or les faiblesses font partie du tableau.

Vous vous êtes engagé à Hangzhou pour une exhibition jusqu’en 2023. Certains en ont déduit que vous resteriez actif sur le circuit jusqu’à cette date. Ont-ils eu raison?

Bien sûr que non (rires). Par contre, je sais que je serai encore capable d’évoluer à un niveau suffisant en 2023 pour faire plaisir aux gens. Personne n’oublie comment jouer au tennis le jour où il prend sa retraite. Après, est-ce que je serai encore sur le circuit dans quatre ans? Aucune idée. Mais je me souviens que Pete Sampras m’avait battu à Macao lors d’une tournée en 2007. Il avait pourtant quitté le circuit depuis cinq ans et j’étais numéro un mondial. Ce que je veux dire, c’est que tu mets un jour un terme à ta carrière parce que tu n’es plus capable de jouer semaine après semaine. Par contre, tu es toujours capable de sortir un grand match, une fois de temps en temps.

Vos filles ont 10 ans, les garçons 5. Est-ce que, finalement, il n’y a pas qu’eux pour vous faire vraiment prendre conscience de votre âge?

C’est vrai qu’ils ont beaucoup grandi. Et puis j’ai déjà fait tant de choses avec eux, on peut déjà parler de tellement de sujets. Tout cela me montre à quelle vitesse le temps a filé. Voilà pourquoi j’essaie toujours de me souvenir, de prendre un peu de temps en plus avec eux, de ne pas aller trop vite, de ne pas absolument jouer tous les tournois. Avec Mirka, ils sont ma priorité absolue.

Photo: Christophe Viseux.

Basculons sur le tennis et cette saison au bilan paradoxal: vous avez joué un tennis extraordinaire au meilleur moment (Nadal en demi-finale de Wimbledon, Djokovic au Masters) sans réussir à accrocher un grand titre. Comment analysez-vous ce constat?

Disons que, parfois, les choses doivent se passer comme ça. Tu ne peux pas toujours tout expliquer. Si on veut garder une explication concrète: il n’a manqué qu’un point à Wimbledon. Tout le monde le sait et ce point aurait tout changé en termes de perception. Du coup, je prends ce constat comme une invitation à ne pas sur­analyser. Parce qu’au final, je m’étais mis dans la position de triompher, surtout à Wimbledon.

Après, je dois aussi me poser la question. Comment est-ce que l’on passe le cap? Est-ce que je dois changer quelque chose? C’est l’analyse que l’on va lancer avec Ivan (Ljubicic) et Seve (Lüthi) ces prochains jours. Je vais leur demander franchement s’ils pensent que je dois changer quelque chose à l’entraînement, quelque chose en match. Est-ce qu’il y a un truc à ajuster sur le plan mental, physique peut-être aussi, ou même tactique. C’est important que l’on pose tout sur la table. Je me réjouis toujours de ces conversations car elles permettent de bien se comprendre, d’éviter toute forme de malentendu. Vous savez, on passe tellement de temps ensemble que, parfois, on croit que l’on se comprend mais ce n’est pas tout à fait le cas. Le coach te dit «attaque le revers» et ça ne veut pas dire «attaque le revers sur chaque coup» mais «fais-le de cette façon précise et au bon moment». On doit donc se parler très clairement. Et je pense que ce sera mon grand défi jusqu’à la mi-janvier: comprendre exactement, à 100%, leurs indications tactiques.

La finale de Wimbledon, comme celle de Melbourne 2017, a laissé des traces dans la psyché de vos suiveurs. Avez-vous conscience d’à quel point les gens vivent votre carrière par procuration? Comment recevez-vous cette dépendance, vous qui semblez relativiser?

(Il réfléchit un peu.) Pour l’Australie, je l’ai ressentie très fort. Parce que c’était une victoire et que tout le monde m’en parlait. Mais les gens évitent de venir sur le sujet des défaites. Sans doute ne veulent-ils pas réveiller des mauvais souvenirs. Ils ne savent pas à quel point je suis encore affecté et ne veulent pas ouvrir la cicatrice, s’il y en a une.

Les gens ne touchent pas à ce sujet, alors je ne me rends pas trop compte à quel point cette finale a laissé des traces. J’en ai une idée, évidemment, surtout à travers son storytelling entretenu par la presse… Et puis, j’ai tout de suite su que la finale était incroyable, que sa trame avec les balles de match allait lui donner une dimension qui intéresserait au-delà du tennis. J’en ai eu conscience sur le moment, comme pour Melbourne 2017 ou pour la finale de Wimbledon 2008 contre Rafa. J’avais conscience de l’importance de ces matches pour le tennis en général. Mais je ne prends sans doute pas vraiment la mesure de son écho car les gens veulent me protéger. C’est un phénomène intéressant.

Dans la première moitié de votre carrière, votre revers semblait être la plus grande variable de votre jeu. En quelques années, cette variable semble s’être déplacée côté coup droit. Partagez-vous ce constat? Si oui, comment l’expliquer?

Je vois deux explications. D’abord le changement de raquette (en 2014) m’a aidé sur le côté revers, clairement. L’effet le plus visible, c’est que je frappe nettement moins de bois (coup touché avec le cadre). Mais en même temps, j’avais conscience que ce changement aurait un impact négatif sur mon coup droit. Puis il y a eu ce problème à la main, à l’été 2018, qui m’a un peu déstabilisé de ce côté. Heureusement, je trouve que cela va désormais beaucoup mieux. Mais c’est vrai que la combinaison de ces deux facteurs a provoqué des variations de niveau côté coup droit durant une assez longue période.

Vous dites à vos enfants qu’ils doivent savoir s’ennuyer. Est-ce que vous savez encore vous ennuyer? Est-ce que vous ressentez parfois le besoin d’être seul?

Non, je n’ai pas besoin d’être seul. Non. Quand je suis seul, parfois, je commence à réfléchir, ce qui est assez normal. Et je ne ressens pas l’envie de provoquer ces moments… Sans doute parce que ma vie est quand même remplie de séquences plus calmes, comme au massage ou dans les transports. Et puis dans le tennis, on attend souvent. Donc on sait s’ennuyer.

Lorsque, dans le cadre de votre fondation, vous rencontrez des familles qui luttent parce que les choses ont mal tourné, est-ce que vous vous dites qu’il y a des moments où votre vie aurait pu basculer?

Oui, complètement. Hier, j’ai rencontré une femme qui souffre de la maladie de Charcot. Elle ne pouvait plus bouger, écrivait avec les yeux via un ordinateur. Et forcément, dans ces moments, tu prends toute la mesure de ta chance. Une chance qui peut d’ailleurs tourner; on ne connaît pas le futur. Après, si je regarde en arrière, je n’ai pas toujours été très rigoureux ni très prudent. Au début, je dirais entre 16 et 22 ans, j’ai parfois fait n’importe quoi à côté du tennis et j’aurais pu me blesser d’une façon irréversible. Donc j’ai bien conscience d’avoir été chanceux. Par exemple quand je suis allé skier comme un dingo (sic) avec Marc Rosset au retour d’un Open d’Australie (en 2000). Je lui ai dit: «Je prends cette bosse» et j’ai volé dix mètres pour me retrouver cent mètres plus bas… Marc rigolait puis il a eu très peur. Je suis aussi tombé plusieurs fois à vélo. Une fois à Écublens, une fois à Bâle où j’ai cru qu’un camion allait me rouler dessus. Il y a eu des moments comme ça. Alors je sais que les choses auraient pu tourner d’une tout autre façon.

Vous aimez être entouré, de votre famille, de vos amis, du public: d’où vient cette faculté de vous connecter très vite avec tout le monde? Quel est le secret de la «bête sociale» Federer?

(Rires.) En plus, j’étais un peu timide au début… Disons que je n’ai jamais peur d’adresser la parole aux gens. Je le tiens de mon père, il est un peu comme ça lui aussi. En fait, j’ai peu de temps pour moi, hormis sur la table de massage. C’est l’endroit où je suis vraiment seul et cela dure quand même une heure et demie par jour. Donc je crois que je l’utilise assez bien pour me calmer… (Il réfléchit.) Mais c’est vrai, si je compare avec Sampras qui avait de la peine à rencontrer des nouvelles personnes, je trouve que je fais facilement confiance. Et si je me fais avoir, si je réalise que je n’aurais pas dû, alors je me dis: «Tant pis, c’était une erreur.» Mais cela ne va pas changer ma façon d’être: j’aime bien donner ma confiance rapidement pour le bien du moment (sic), peut-être pour le bien de l’amitié ou simplement pour vivre quelque chose d’extraordinaire ensemble. Et sincèrement, j’aime bien rencontrer des nouvelles personnes parce que tout le monde raconte une autre histoire, chacun mène sa propre bataille. Je ne suis pas le seul à vivre des trucs extraordinaires. Chacun a son histoire à raconter. Peut-être que c’est pour ça que je vois toujours le côté positif. J’aime écouter.