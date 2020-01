Le «roi du bling» ressurgit dans une ferme genevoise

La bande-annonce, efficace, promet un «Scarface» de la joaillerie, empêtré dans des embrouilles new-yorkaises mêlant diams, cash et hip-hop. «Uncut Gems», dont la sortie sur Netflix est prévue ce vendredi, s’inspire en partie de l’épopée d’un homme que le gotha du gangsta rap surnomme «Jacob the Jeweller». Et dont une partie de l’activité se niche aujourd’hui dans une charmante propriété de la campagne genevoise.

Les cinquante-cinq premières années de la vie de Jacob Arabo sont de l’or pour un scénariste: immigrant de République soviétique d’Ouzbékistan, débuts dans un atelier juif hassidique, chasse aux gemmes en Sierra Leone, fiestas «bombastics» avec les parrains du rap des années 90.

«Uncut Gem», le film qui s'inspire en partie de Jacob Arabo, sortira ce vendredi sur Netflix.

Sourires en or

«La particularité de Jacob est d’être autant un personnage qu’une marque, complètement adoptés par la communauté hip-hop», décrit Nazim Boukli, responsable d’Aurum Dente, fabricant genevois de «grillz», ce sourire en or apparaissant à la bouche des rappeurs. «Avec sa haute joaillerie de mauvais goût, Jacob the Jeweller a touché une clientèle à laquelle les Graff, Van Cleef et même de Grisogono n’avaient pas accès», siffle de son côté le cadre supérieur d’un groupe de luxe basé à Genève.

Jacob the Jeweller a aussi de la «street cred’» à revendre auprès de ses aficionados pleins aux as. Dans l’Illinois, le 11 juillet 2005, lors d’un contrôle routier, trois costauds sont arrêtés pour excès de vitesse. Dans leur voiture, des montres en or rose, un collier en platine avec 224 diamants, deux croix de vie égyptienne – les ankhs – serties de centaines de diamants. En bonne partie signés Jacob & Co.

Sacrée prise: l’un des passagers n’est autre que Terry Flenory, gros trafiquant de cocaïne. Il prétend que les babioles ne sont pas à lui mais destinées au tournage d’un clip de rap. Interrogé trois semaines plus tard, Jacob Arabo confirme cette histoire. Sauf que l’explication ne tient pas, ses papiers sont des faux. Il écopera de 30 mois de prison pour avoir blanchi des millions au profit du gang de Flenory, la Black Mafia Family.

«Cela fait partie de notre passé, une décision de justice a été rendue et appliquée», évacue la porte-parole de la marque, rencontrée mercredi soir dans la boutique de l’Hôtel des Bergues. En vitrine, la montre emblématique de la marque, l’Astronomia, démarre à 300'000 francs. Le directeur général de la filiale suisse Jacob & Co SA, Xavier Mettaz, dit avoir lu avec «tristesse» un récent portrait aigre-doux du magazine «M» du Monde, se focalisant sur «ce qu’était l’image perçue de Jacob il y a trente ans».

«Le hip-hop et ses réalisations extravagantes ont forgé l’image de la marque et nous ne renions pas cette époque… Mais depuis, notre ADN, nos clients, nos produits ont tellement changé!» soupire celui qui était le premier employé des ateliers ouverts à Genève en 2012 par Arabo, 11 ans après son incursion dans l’horlogerie Swiss made. Selon lui, les montres représentent aujourd’hui «au moins la moitié de l’activité de la marque» et les États-Unis ne sont «de loin plus» son premier marché. «Jacob a commencé comme un artisan offrant les pièces que ses clients demandaient. La marque c’était lui, aujourd’hui elle se suffit à elle-même», résume cet ancien de la vénérable maison de sertissage Bunter, à Versoix.

Jacob Arabo et Madonna à Miami en 2016. Photo: Getty Images

Choc culturel

«Évidemment le choc culturel a été énorme, sous le regard dédaigneux de grandes maisons», se souvient Xavier Mettaz. Ce n’est pas peu dire. «Jacob & Co., c’est le genre de chose qui vaut cher à l’achat mais beaucoup moins ensuite», lançait, la semaine dernière encore, un spécialiste des gemmes basé à Genève.

«Sans lui, l’horlogerie-joaillerie aurait mis une décennie de plus à se dévergonder», réplique Grégory Pons, dans une chronique sur son site «Business Montres». «Ils font appel au meilleur savoir-faire local dans le sertissage et cela se voit, quoi qu’on pense du style», admet, de son côté, le patron d’une petite manufacture genevoise.

Les aventures horlogères de Jacob & Co. – design, conception, production – emploient aujourd’hui une quarantaine de personnes dans un corps de ferme attenant à un petit château, sans compter la centaine d’employés penchés sur ses pièces chez ses fournisseurs. Le «roi du bling» appelle tous les jours et y passe quelques fois par an. Notamment en venant à la Foire de Bâle, où son immense stand scintille de gemmes et de mannequins. On ne se refait pas.

La ferme qui abrite les bureaux de Jacob & Co à Plan les Ouates. Photo: DR

La bande-annonce de «Uncut Gem»