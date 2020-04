Les Romands sont saisis par une immense soif de jardinage

Votre balcon est rempli de semis de tomates cerises plantés dans des boîtes d’œufs? Vous vous émerveillez le matin devant la première petite feuille de vos plants de courgette? Vous faites partie des milliers de confinés qui sont démangés par une subite envie de jardinage. Depuis quelques semaines, les sites de vente de matériel et de petites graines sont surchargés.

«En ce qui concerne la jardinerie en ligne, le nombre de commandes pour le mois de mars 2020 a très fortement par rapport à l’an passé, confirme Alexandre Monod, de Gardencenter.ch. Pour les premiers jours d’avril, la hausse spectaculaire des commandes s’est encore accentuée.»

Afin de pouvoir traiter au plus vite l’afflux de commandes en cours, le vendeur a cessé de répondre au téléphone et demande à ses clients de communiquer par e-mail. Même son de cloche chez Andréfleurs à Assens (VD), qui est forcé de se réorganiser: la boutique ne parvient pas à livrer plus de 80 personnes par jour, alors qu’elle reçoit 300 commandes quotidiennes!

Les temps d’attente de livraison se sont, logiquement, allongés de plusieurs jours, voire semaines. Andréfleurs n’est pas le seul à devoir revoir son organisation. «Une telle augmentation est un gros défi pour l’entreprise, mais après une période d’adaptation, nous sommes arrivés à livrer dans nos délais usuels – enfin presque», raconte le pépiniériste et créateur du magasin «Plantes.ch», Damien Romanens.

Presque aussi sollicité que Brigitte

Tous ces néojardiniers ne sont cependant pas nés avec la main verte. Et sont avides de conseils. La revue «Terre & Nature», qui vend aussi de nombreux articles en lien avec le terroir et le jardinage, connaît en ce moment des jours «comme à Noël». «On a vendu plus de 200 livres de jardinage, confirme sa codirectrice, Cindy Guignard. Nous nous attendions à un pic, mais pas à ce point-là. Les gens sont surtout tournés vers le jardinage, le bricolage et la permaculture. Nous sommes d’ailleurs en rupture de stock sur certains articles.»

Sur les réseaux sociaux, les pages dédiées au jardinage n’ont jamais été autant suivies. La plupart connaissent un bond de 10% du nombre de membres, voire plus pour les plus populaires. Le groupe «Astuce de jardinage» a, par exemple, accueilli plus de 10 000 nouveaux adeptes au cours des derniers 30 jours, portant la communauté à près de 48 500 personnes.

Le compte Instagram de «Tom le Jardinier», alias Tom Monnat, sympathique horticulteur jurassien installé à Lausanne, a, quant à lui, passé le 3 avril le cap des 9000 abonnés. Moins d’une semaine plus tard, il en était à près de 11 000. «Il y a un aspect saisonnier et le fait que je gagne en visibilité, nuance l’horticulteur. Mais c’est également clairement lié au confinement.» Tom Monnat reçoit 500 messages quotidiens, contre 100 habituellement. «Brigitte Macron reçoit 1000 lettres par jour, c’est dire!, ajoute-t-il en riant. La demande est énorme. J’essaie de ne laisser personne sur le carreau. Mais ça me prend du temps pour répondre à tout le monde.»

D’où vient cette envie? Désœuvrement, envie d’évasion ou réflexe survivaliste? Sûrement un peu de tout ça à la fois. Tom le Jardinier est très axé sur la culture des potagers. Parmi les personnes qui le suivent, il y a tant les jardiniers qui ont envie de pratiquer davantage que de néophytes qui rêvent d’être autosuffisants. «Il y a un aspect retour aux sources, l’envie de cultiver ses propres ressources alimentaires. Beaucoup me demandent des conseils du style: mon grand-père faisait de telle manière, qu’en penses-tu? Les gens s’embêtent, aussi, donc l’aspect ludique du jardinage les attire.»

Chez Plantes.ch, où la demande a triplé, les articles pour le jardin potager sont les plus prisés. «Les semences, les bulbes d’oignons, les fraises… les gens sont clairement davantage tournés vers les fruits et légumes que les fleurs», selon Damien Romanens. Les clients de Gardencenter.ch semblent, au contraire, avoir davantage besoin d’évasion avec des fleurs.

«Les produits commandés sont essentiellement des plantes vivaces et des arbustes, ainsi que les fleurs de saison. Un peu de plantons de légumes, mais cela est marginal, souligne Alexandre Monod. Beaucoup de terreau aussi.» Chez Coop Brico + Loisirs, où les commandes se sont multipliées par cinq, outre les achats d’engrais et de plantes, les clients se tournent vers… les meubles de jardin. Après l’effort, il faut bien pouvoir se reposer un peu.

Pour les prochaines semaines, les garden-centers ne risquent pas de voir la demande se tarir, au contraire. Les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les commandes en ligne peuvent de nouveau aller chercher leur commande en boutique. Début avril, le Conseil fédéral, répondant à plusieurs pétitions réunissant des dizaines de milliers de signatures, a réautorisé les magasins à vendre du matériel de jardin, des semences et des plantons, à condition que le retrait de la commande se fasse dans une zone de chargement extérieure.