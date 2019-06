Se soigner avec du CBD, ça marche vraiment?

Partout en Suisse romande, les boutiques estampillées CBD, pour cannabidiol, fleurissent. Bien que la curiosité soit l’une des principales motivations qui incitent les clients à franchir leur porte (46%), ils sont également nombreux à rechercher une action sur leur bien-être (21%) ou à l’utiliser pour traiter une maladie (17%). Tania, 47 ans, a ainsi été invitée par des collègues à essayer des capsules pour diminuer ses douleurs à l’épaule, dues à une inflammation: «Mon estomac tolérait de moins en moins les quantités d’ibuprofène prescrites par le médecin. Je suis entrée dans un de ces magasins, j’ai essayé, et j’ai été plutôt convaincue: en quelques jours, j’ai divisé par trois ma consommation d’antidouleurs traditionnels», explique-t-elle. Tout en restant pragmatique: «J’ai tout de même consulté un ostéopathe en parallèle, donc cela a probablement aidé aussi…»

Le succès du cannabidiol est grandissant depuis 2011, date à laquelle sa commercialisation a été autorisée. Le CBD est l’un des nombreux cannabinoïdes contenus dans le cannabis, parmi lesquels se trouve également le tétrahydrocannabinol (THC). Mais si ces molécules sont proches, leurs effets diffèrent beaucoup: contrairement au THC, le CBD n’a pas d’effet «enivrant», seulement des propriétés relaxantes. La loi autorise donc depuis huit ans la commercialisation de produits à base de cannabis dont le taux de THC est réglementé: il doit impérativement être inférieur à 1%. Pour obtenir ces plants «légaux», on effectue une sélection par croisements sélectifs, à faible teneur en THC et à forte teneur en CBD (entre 5 et 25% en moyenne). Ces plantes, impossibles à distinguer du cannabis illégal à l’œil nu ou à l’odeur, n’entraînent pas de modification de la perception et de l’humeur, ni d’effet «planant», contrairement au cannabis illégal, riche en THC.

Autre distinction dont il faut être conscient: «Les produits en vente libre sont à dissocier des médicaments à base de cannabis, précise la Pre Barbara Broers, responsable de l’Unité des dépendances, Service de médecine de premiers recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il existe déjà des médicaments avec CBD et THC, dont la fabrication est soumise aux réglementations de mise sur le marché de Swissmedic et qui doivent s’accompagner d’une prescription médicale, voire d’une autorisation pour usage exceptionnel de l’OFSP si c’est un médicament avec plus de 1% de THC.»

Les produits à base de CBD en vente libre, eux, ne sont pas assimilés à des «médicaments» et ne peuvent donc être ni prescrits ni promus pour leurs propriétés pharmacologiques. «Nous ne conseillons personne sur des questions médicales et ne proposons aucun diagnostic, explique Cédric Jacquemoud, cofondateur de la société Kahna Queen, qui possède plusieurs magasins à Genève. On explique dans nos boutiques spécialisées le principe d’action du CBD et les différentes utilisations possibles.»

Tisanes, gélules... Les produits dérivés du cannabidiol sont destinés à un usage en automédication et se déclinent sous diverses formes. Photo: MysteryShot

Que dit la recherche?

La mauvaise réputation du cannabis n’a pas favorisé la recherche dans ce domaine. On a donc peu d’éléments scientifiques qui préciseraient pour quelles pathologies ces produits en vente libre sont efficaces. Certains travaux concluent néanmoins sur «un doute positif concernant les effets analgésiques du CBD pour réduire les douleurs», selon un rapport d’Addiction Suisse. Une diminution de la douleur a en effet été observée chez des personnes souffrant de cancer ou d’arthrite.

La majorité des études ont jusqu’à ce jour porté sur le seul THC (souvent sous forme de dronabinol, du THC de synthèse), en particulier dans le domaine oncologique. «Mais la recherche médicale se penche actuellement aussi sur l’action du cannabidiol sur les cellules cancéreuses, des observations intéressantes ayant été faites dans le cas de certains cancers, surtout dans des expériences de laboratoire ou avec des rongeurs, mais peu chez les humains», explique Barbara Broers.

Des résultats significatifs ont été relevés pour d’autres maladies dans lesquelles l’activation du système immunitaire est impliquée, comme l’alzheimer, la sclérose en plaques, le diabète de type I et de type II, le parkinson, etc. «Le CBD aurait des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs. Il semble également agir comme neuroprotecteur en protégeant les cellules cérébrales», souligne le rapport d’Addiction Suisse.

«La plupart des études ont cependant été réalisées sur des animaux uniquement. Il est donc difficile de tirer des conclusions sur les effets liés à la seule présence du CBD.» Addiction Suisse

Le CBD agit aussi contre les crises d’épilepsie chez l’enfant. Dans des cas d’épilepsies sévères résistantes aux traitements classiques, le CBD permet en effet de diminuer la fréquence des crises. Des médicaments prometteurs apparaissent déjà sur le marché. D’autres études soulignent ses vertus anxiolytiques. Même à faible dose, il semble réduire le stress et l’anxiété. Deux effets importants pour de nombreuses pathologies psychiques, mais qui peuvent aussi être recherchés pour le bien-être qu’ils apportent. Toutefois, de sérieuses études cliniques manquent, une fois encore, sur ce sujet, tout comme sur l’action du CBD pour traiter les troubles du sommeil.

Plus prometteur semble être son effet antipsychotique, étudié notamment chez des patients atteints de schizophrénie. De très hauts dosages de CBD sont toutefois nécessaires, ce qui soulève des problématiques d’interactions médicamenteuses et de coût.

En bref, c’est cette multitude de bienfaits supposés, sans risque de dépendance associé, qui attire un vaste panel d’utilisateurs, même si les données scientifiques manquent encore. «Il y a aussi l’effet placebo dont il ne faut pas sous-estimer la portée pour certaines personnes, tout comme la volonté de s’occuper de sa santé? ou d’agir activement contre sa maladie, qui peut apporter un mieux-être en soi, tempère Markus Meury, porte-parole d’Addiction Suisse. Les recherches restent à mener pour mieux comprendre les effets du CBD sur l’organisme humain et travailler à des applications thérapeutiques concrètes.» Une perspective que devrait favoriser la récente ouverture du marché du cannabis légal, ainsi que l’engouement croissant pour ces produits.

Photo: Yvain Genevay

Des usagers très diversifiés

Pour l’instant, les produits à base de CBD en vente libre en Suisse sont donc destinés à un usage en automédication pour soulager les maux du quotidien, sans promesse de guérison. Ses consommateurs sont aussi bien des malades que des seniors ou des sportifs. «On observe un spectre qui va du malade utilisant le CBD en combinaison avec d’autres traitements à des personnes souhaitant améliorer leur sommeil, en passant par des usagers de cannabis illégal qui souhaitent moduler leur consommation avec du CBD», révèle Addiction suisse.

Les boutiques se sont donc peu à peu ouvertes à ce panel varié de clients en reprenant parfois les codes marketing des pharmacies traditionnelles. «On veut que le client se sente bien, à l’aise pour entrer dans notre boutique, explique Cédric Jacquemoud. On a souhaité déconstruire l’image un peu junkie associée au cannabis.» Le classique joint à fumer (à condition qu’il contienne moins de 1% de CBD) côtoie ainsi d’autres produits dérivés qui diversifient l’offre: gélules, infusions, cosmétiques, teintures ou encore liquides pour e-cigarettes.

Pas de risque zéro

Le CBD n’est cependant pas dépourvu d’effets secondaires. Une mise en garde est par exemple donnée aux conducteurs, le CBD ayant un effet tranquillisant important. L’huile de CBD, elle, est déconseillée aux femmes enceintes, car le CBD serait susceptible de réduire la fonction protectrice du placenta et de modifier ses propriétés. Mais surtout, comme tout produit de phytothérapie, le CBD est à utiliser avec mesure et un avis médical est recommandé avant de le substituer à un traitement classique, même si «les patients ont beaucoup de questions auxquelles les médecins ne savent pas toujours répondre», regrette Barbara Broers, qui note malgré tout «une évolution dans la connaissance de ces produits ces dernières années».

Article publié en collaboration avec planetesante.ch (Le Matin Dimanche)