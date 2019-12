Ski de fond: En Romandie, à fond les bâtons!

1) Les Mosses

Grâce à son altitude particulièrement élevée (entre 1380 et 1680 mètres) et donc son enneigement exceptionnel, ce site sert souvent de roue de secours aux organisateurs de courses en mal de flocons ou aux compétiteurs désireux d’entamer leur préparation le plus tôt possible dans la saison. Mais attention, tout se mérite: «Les paysages sont superbes mais l’accès n’est pas si simple, avec la route dans les deux sens, prévient Daniel Hediger.

Quant aux pistes, sur ce terrain assez montagneux, avec plusieurs paliers, elles s’avèrent assez physiques et s’adressent déjà à des fondeurs plutôt confirmés.» Lorsque les conditions sont bonnes, des pistes sont également tracées du côté de Château-d’Œx.

2) Les Rasses

«Pour Monsieur et Madame Tout-le-monde, c’est l’endroit idéal», conseille Daniel Hediger, ancien fondeur professionnel. Accessibilité aisée, ensoleillement fréquent et pistes abordables, le tout avec une vue imprenable sur les Alpes.



Illuminée de candélabres solaires, la piste de fonds des Cluds permet de belles virées nocturnes. Vidéo: ANETKA MÜHLEMANN

«Même si la région souffre de plus en plus du manque d’enneigement, à cause du réchauffement climatique, c’est l’un des plus beaux sites que nous ayons en Suisse romande, avec la possibilité d’effectuer de belles et grandes boucles», reprend le Vaudois. Le domaine des Rasses organise chaque année la Mara, l’une des courses les plus populaires du pays. Les lieux sont donc parfaitement équipés et bien fournis en possibilités de ravitaillement.

3) Les Breuleux (JU)

Au cœur des Franches-Montagnes, le Centre des Breuleux a souvent l’excellente idée d’émerger au-dessus de la couche de brouillard. Le domaine, à des altitudes comprises entre 1000 et 1100 mètres, offre en général un enneigement de qualité, abondant par rapport à la moyenne. «Comme les tracés traversent en grande partie des pâturages boisés, une fois que la neige est là, elle ne part plus de l’hiver», précise Laurent Donzé, président de Romandie ski de fond, l’instance faîtière. Faciles d’accès, les quelque soixante kilomètres de pistes mènent à d’autres villages des environs: Saignelégier, Le Noirmont ou encore Les Émibois.

4) La Vue-des-Alpes (NE)

La grande majorité des pistes se trouve certes sur le versant nord, ce qui prive les pratiquants de… la vue des Alpes. Mais côté Jura, le panorama n’est pas mal non plus. L’altitude (de 1130 à 1360 mètres) garantit en principe un bon enneigement et le soleil y brille plus souvent qu’en plaine. L’accès, en bus ou en voiture (vastes parkings à disposition) se fait sans souci.

En fonction du tigre que l’athlète a dans son moteur, il choisira l’expédition à Tête-de-Ran (6 km), le passage par le col des Neigeux (10 km) ou le circuit du Mont-Racine (20 km). Autre phare du fond neuchâtelois: le centre de La Brévine, que l’on dit idéal pour les débutants – bien couverts.

5) Gibloux (FR)

Situé entre les villages de Riaz, Marsens, Sorens, Romanens et Maules, au cœur du massif du Gibloux, le domaine propose cinq boucles assez variées, reliées entre elles, allant de 2,1 km pour la plus courte (Circuit Sorens) à 6,8 pour la plus longue (Circuit Chalet Neuf).

La vue sur les Préalpes est par endroits magnifique et la tenue des infrastructures impeccable. Non loin de là, le centre de la vallée de la Jogne représente une excellente alternative fribourgeoise. Équipé d’une dameuse dernière génération, unique domaine de Suisse romande à pouvoir compter sur un canon à neige, il propose une piste reliant Charmey à Jaun sur 20 km, dont 4 sont éclairés tous les soirs de la semaine – idéal pour les acharnés réguliers.

6) Ovronnaz (VS)

Les stations valaisannes sont par nature et par tradition davantage orientées vers le ski de piste. Mais plusieurs d’entre elles proposent une offre alternative rayon nordique. À Ovronnaz, au cœur de la forêt de Tourbillon, il y a moyen de s’adonner aux joies du ski de fond, sur le plateau qui domine les Mayens-de-Chamoson, entre 1380 et 1520 mètres, via chemins forestiers et pâturages.

D’autres possibilités adaptées à tous les niveaux, de la balade en famille à la prestation plus athlétique, existent dans le val de Bagnes et le val Ferret, sur le Haut-Plateau de Crans-Montana, à Champéry ou à Morgins, ou encore aux confins du si charmant val d’Hérens (Évolène-Les Haudères-Arolla).