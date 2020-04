Comment sortir de la crise dès le 27 avril? Les partis se réveillent

Il y a encore quelques semaines, tous les partis avaient le petit doigt sur la couture du pantalon. Ils marchaient au pas comme un seul homme derrière le Conseil fédéral pour combattre le virus ennemi. Et ils chantaient à pleins poumons la devise suisse inscrite sous la Coupole fédérale: «Un pour tous, tous pour un.»

Aujourd’hui, le contexte a changé. Les hôpitaux ne débordent pas de malades du Covid-19 et le nombre de contaminations recule. Cette détente sanitaire, l’impatience grandissante de la population face au semi-confinement et le coût économique de l’épidémie ont fait que le Conseil fédéral s’est résolu à lâcher une date de sortie de crise. Ce sera le lundi 27 avril.

Comment faire redémarrer la machine sociale et économique? À quel rythme et quelles mesures faut-il prendre? Autant de questions où l’unité des partis vole désormais en éclats. Chacun fait entendre sa petite musique de sortie tout en y mettant les formes.

À droite, on est pour une réouverture rapide des commerces, tout en insistant pour que les normes sanitaires soient respectées, afin d’éviter une deuxième vague de contamination. À gauche, on donne la priorité à la santé publique, tout en insistant sur le fait qu’il faut défrayer au mieux les employés et les entreprises touchées.

Priorité à la santé, aide aux sans-papiers

Verts, Lisa Mazzone. Photo: Keystone/Gaëtan Bally

«La réouverture des commerces, ce n’est pas une décision politique mais sanitaire. J’attends que le Conseil fédéral nous présente en toute transparence ses scénarios de sortie. C’est la seule façon d’avoir une large adhésion de la population. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut pas gâcher tous les efforts que nous avons accomplis. Personnellement, je pense que le premier pas devrait être la réouverture des crèches et des écoles. Les enfants seraient moins contagieux selon une étude. Quant aux mesures de soutien à l’économie, il y a de grosses lacunes, en particulier pour les indépendants. J’étais choquée que le Conseil fédéral ne vienne pas en aide aux employées de maison. Il est également essentiel que tous les travailleurs sans papiers puissent accéder au chômage partiel et à l’assurance perte de gain. Enfin, les marchés alimentaires devraient pouvoir rouvrir.»

Attention à une 2e vague, aides à compléter

PS, Roger Nordmann. Photo: Keystone/Gaëtan Bally

«Le Conseil fédéral a bien dirigé cette crise sanitaire. Je sais que les gens sont éprouvés par le confinement. Mais il convient aujourd’hui d’être très prudent avant de rouvrir les commerces ou les écoles. Il ne faut pas que nous soyons confrontés à une deuxième vague avec une explosion de cas. Il faudrait tout refermer et ce serait déprimant pour les gens et mortel pour l’économie. Mieux vaut donc y aller pas à pas, d’autant qu’on ne sait pas combien de gens sont désormais immunisés. Est-ce 3% ou près de 30%? Cela change tout. Là où les mesures du Conseil fédéral ne sont pas du tout satisfaisantes, c’est concernant les indépendants. Il est urgentissime d’aider financièrement les chauffeurs de taxi, les physiothérapeutes, etc. Sinon on va retrouver ces personnes à l’aide sociale, avec de surcroît leur business en faillite. Il faut aussi venir en aide au secteur de la petite enfance.»

Redémarrage par région et médicaments

PDC, Charles Juillard. Photo: Keystone/Gaëtan Bally

«Nous sommes satisfaits de voir que le Conseil fédéral élabore différents scénarios pour la sortie de crise. On sent une certaine nervosité de la population suite au semi-confinement. Il est bon que l’on puisse envisager un redémarrage, secteur par secteur, et peut-être région par région. Il faut le faire sans précipitation, en ayant toujours à l’idée que la santé de la population reste l’objectif prioritaire. Une mesure me tient à cœur pour éviter qu’une telle crise ne se reproduise. Elle touche à l’autosuffisance pour notre approvisionnement. Nous n’avons pas eu assez de matériel médical et de désinfectant. Et il n’est pas normal que nous ayons de grandes entreprises pharmaceutiques sur notre sol et qu’elles ne soient pas capables de fournir des médicaments essentiels à la population en cas de crise. Il faut vraiment tirer les enseignements de ce qui n’a pas fonctionné lors de cette épidémie.»

Confinement, suicides et redémarrage

Verts libéraux, Isabelle Chevalley. Photo: Keystone/Gaëtan Bally

«Il était absolument nécessaire que le Conseil fédéral mette fin avant mai au confinement. Ce dernier provoque des dégâts collatéraux importants. On a beaucoup parlé de la hausse des violences conjugales. Mais j’aimerais attirer l’attention sur les méfaits concernant les maladies psychiques. Le confinement accentue les angoisses et les déprimes. Et je redoute qu’il ait poussé à la hausse le nombre de suicides alors que la Suisse a déjà un taux record en la matière chez les jeunes. Concernant la réouverture des commerces, il faut y aller progressivement comme le fait l’Autriche. Et surtout dire à la population de continuer les gestes barrières. Je suis en revanche très sceptique en ce qui concerne le traçage téléphonique. Il pose de gros problèmes de protection de la sphère privée. La vraie protection contre le virus aura lieu quand 60% de la population sera immunisée.»

Ouvrir vite mais protéger les vulnérables

PLR, Philippe Nantermod. Photo: Keystone/Gaëtan Bally

«J’espère qu’on va pouvoir rapidement ouvrir des commerces qui ne posent aucun problème. J’ai dû acheter un taille-crayon sous le manteau parce que le rayon était interdit d’accès dans le magasin. On frise l’absurde. Quels commerces pourraient ouvrir dès le 27 avril? Eh bien les papeteries, les halles où on vend les voitures par exemple. Il faudra bien sûr appliquer toutes les règles de sécurité anticoronavirus. Ensuite, il faudra rouvrir les écoles et les crèches dès que possible. La vie doit reprendre. Il faudra cependant être particulièrement attentif à deux points. Un, il faut particulièrement protéger les personnes à risque, notamment les plus de 65 ans, en leur demandant par exemple de continuer le semi-confinement. Deux, il faut recentrer les allocations perte de gain sur les actifs vulnérables (maladies identifiées par la Confédération), afin qu’ils ne doivent pas s’exposer en travaillant.»

Ouverture des commerces et port du masque

UDC, Thomas Aeschi. Photo: Keystone/Gaëtan Bally

«Même si nous aurions préféré que les premiers commerces ouvrent à nouveau dès le 20 avril, le report d’une semaine n’est pas un problème. L’essentiel est que l’économie puisse redémarrer normalement car sinon la Suisse pourrait subir un chômage de 7% comme l’a dit le conseiller fédéral Guy Parmelin. Chaque jour qui passe provoque des dégâts énormes. Les commerces doivent ouvrir, branche après branche, en respectant toutes les règles de sécurité, comme la distanciation sociale. GastroSuisse ou l’Association des dentistes ont déjà établi un guide pratique pour leurs membres. Ce qui est très important, c’est aussi de continuer de préserver les personnes à risque de la contamination. Et nous sommes également pour le port du masque de protection dans les commerces dès que la Confédération en aura en nombre suffisant. C’est à elle de centraliser les achats de ces masques.»