Sportifs LGBT:«J’ai eu peur de ne plus trouver de club si je témoignais»

«Certaines barrières sont aussi dans notre tête»





Anthony Loewer, chef de la rubrique sportive de la chaîne valdo-fribourgeoise «La Télé»





«Si on se fie aux statistiques, il y a des athlètes LGBT dans tous les sports en Suisse, même dans l’élite. Mais jusqu’à aujourd’hui, aucun hockeyeur ou footballeur de premier plan, par exemple, n’a fait son coming out. Cela veut donc dire qu’ils sont contraints de vivre cachés pour protéger leur carrière. C’est triste.



Ces athlètes se privent d'une partie de leur identité propre et profonde. Leur vie intime ne va pas changer leurs qualités sportives. Le talent et le travail ne sont pas sexués. Ils doivent être jugés sur leurs actes sportifs. Faut-il le rappeler, l'orientation sexuelle - comme l’origine par exemple - n'est pas un choix. Personne ne doit pouvoir attaquer ou commenter cette part de notre identité.



En faisant mon coming out sur le tard, à près de 30 ans, j’ai aussi pris conscience de l’existence d’une certaine pression sociale pour suivre la norme. Je me suis marié avec une femme, j’ai fait l’armée. Mais depuis, je me suis ôté d’un poids en assumant qui j’étais. Au propre comme au figuré. J’ai perdu près de 17 kilos depuis l’année dernière. Même si j’ai eu la chance de recevoir beaucoup de compréhension dans mon entourage, j’ai compris que certaines barrières étaient aussi dans notre tête. Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais été la cible d’homophobie dans le sport ou dans mon travail. Une chose que je craignais. Mais les témoignages de grands sportifs vont permettre de changer les choses.



Le lutteur Curdin Orlik, qui est sorti du placard en mars, en est un exemple parfait. Difficile de faire plus conservateur et viril que la lutte suisse. À court terme, ce coming out aura sans doute peu de répercussions car, depuis, je n’ai pas vu beaucoup d’autres sportifs s’affirmer. Mais à plus long terme, ces athlètes «out» pourront servir d’exemples aux plus jeunes. Dans une génération, je suis persuadé que l’orientation sexuelle ne sera plus un sujet ou même un tabou. Tout cela n’aura enfin plus d’importance.»