Quel stabilisateur pour mon smartphone ou mon reflex

Avec l’explosion des reflex ou hybrides dans le domaine de la vidéo, sont apparus des stabilisateurs de caméras – jusqu’ici réservés aux professionnels – de plus en plus compacts et performants, super pratiques pour piloter son appareil photo d’une seule main tout en reproduisant de purs mouvements cinématographiques. Le tout couplé à des fonctionnalités vraiment innovantes.

Dans le genre, le chinois Zhiyun s’impose comme le leader incontesté du marché. L’an passé, la marque avait sorti le Crane 3, un monstre d’efficacité équipé d’une nacelle sur 3 axes capable de prendre en charge des appareils photo jusqu’à 4,5 kilos. Mais le fabricant sort aujourd’hui son nouveau bébé, le Weebill-S, un modèle plus convivial, conçu pour les reflex numériques et les hybrides équipés d’objectifs, plus maniable, et donc plus orienté grand public (autour de 399,90 francs dans les magasins spécialisés).

Là encore, Zhiyun nous propose un gimbal doté d’une nacelle 3 axes dont on apprécie d’emblée les verrous présents sur chaque bras. Ceux-ci permettront de gérer au mieux l’équilibrage initial du stabilisateur en fonction de notre appareil photo, étape ô combien cruciale avec ce type d’engin, et cela en ayant le moins de gymnastique possible à effectuer.

Fluidité exemplaire

On avoue toutefois avoir mis un peu de temps à saisir toutes les finesses du produit (le mode d’emploi fourni est très mal traduit en français et le lien censé nous renvoyer à une version en ligne à travers l’application ne fonctionnait pas lors de notre test). Reste qu’une fois réglé aux petits oignons, la stabilisation est d’une fluidité exemplaire, les moteurs réagissant au quart de tour suivant les différents modes de prises de vues choisis. Ils sont 6 au menu: des classiques PF, L ou POV chargés de suivre une action en bloquant ou non certains axes, jusqu’au Go, qui augmente la sensibilité de ces derniers pour accompagner les mouvements les plus rapides (danse, sport…), en passant par le spectaculaire Vortex, faisant basculer la caméra à 90° afin de lui permettre, pendant que l’on effectue un travelling avant, de pivoter à 360° en gardant l’objectif braqué dans la même direction.

300% plus puissant

À la prise en main, l’appareil (926 gr sur la balance) offre deux positions: la classique, avec le manche (pouvant s’ouvrir en éventail pour former un trépied) glissé en position verticale sous la poignée ergonomique, mais aussi une seconde où celui-ci se fixe cette fois horizontalement afin d’utiliser le stabilisateur en mode suspendu, permettant notamment de filmer au ras du sol. Côté performances, la marque annonce un appareil 50% plus réactif et un moteur de couple 300% plus puissant qu’auparavant. De quoi effectuer de beaux «sling mode», mouvement permettant de passer d’un angle de plongée à un angle de contre-plongée en un clin d’œil.

La poignée offre bien entendu toute une palette de contrôles physiques, notamment un curseur chargé d’orienter la caméra, une molette pour contrôler le zoom ou encore la possibilité de faire pivoter en un clin d’œil l’appareil photo pour passer en mode selfie, mais on se rabattra sur l’application dédiée pour gérer plus de fonctionnalités depuis l’écran de son smartphone (le support pour fixer celui-ci au gimbal est toutefois en option). On pourra notamment y programmer des Timelapses associés à une trajectoire de l’objectif, des panoramas, modifier la puissance des moteurs…

On adore aussi la fonction Sinc Motion permettant à l’appareil photo de réagir directement aux mouvements d’un smartphone. On pose le gimbal sur son trépied, on prend son téléphone en main et le stabilisateur suit alors le tempo imprimé à celui-ci sur la base de son gyroscope. Magique! Il est même possible d’en doser la réactivité, entre douceur et puissance.

Le retour d’image manque

Malheureusement pour l’application, le retour d’image n’est pas au menu (du moins nativement). Pour jouir de cette fonctionnalité, il faudra faire l’acquisition d’un module supplémentaire, le TransMount, permettant alors d’afficher l’image captée par l’appareil photo (jusqu’à 1080 p à 30 fps et à 100 m de distance) sur le smartphone (et même deux autres supports supplémentaires en simultané). On pourra ainsi bénéficier du mode Smartfollow permettant le suivi automatique d’une personne ou d’un objet sélectionnés à partir de l’écran du smartphone.

Attention, tous les appareils photo ne sont pas compatibles avec le Weebill-S (le site de la marque en propose la liste), et même s’ils le sont, tous ne supportent pas les mêmes fonctions. C’est le principal reproche que l’on fera à Zhiyun qui, en dehors de ça, livre un produit très séduisant, tant dans ses fonctionnalités qu’en termes de finition et de solidité.