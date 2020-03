Quand la technologie lutte contre la technologie

Les technologies facilitent-elles vraiment notre vie ou ne contribuent-elles qu’à la rendre plus compliquée? Le débat est vaste et il reste difficile d’y répondre sans se faire des ennemis, que ce soit dans un camp ou dans l’autre. Mais sans forcément prendre parti, il faut reconnaître que cette technologie peut parfois être envahissante, voire se retourner contre nous.

L’idée n’est pas ici de se pencher sur les cas les plus extrêmes et de décréter qu’elle tue des emplois, ou que les ­GAFAM – Facebook et Google en tête – sont devenus de tels monopoles qu’il faudrait les réguler, les casser pour diviser leur pouvoir, comme certains le préconisent. Non, l’idée est plutôt d’évoquer quelques cas où la technologie nous joue des tours, qu’il s’agisse de simples nuisances ou de cas plus graves, quand elle se montre nocive, se met à brider nos libertés ou fait le bonheur des hackers, et de voir comment certains ingénieurs et fabricants ont tenté de trouver la parade. Pour le pire ou le meilleur, d’ailleurs. Objectif? Ne pas en perdre la maîtrise et apprendre à la façonner de manière à ce qu’elle reflète nos valeurs.

Bracelet anti-écoute

Avec l’avènement des assistants virtuels sous forme d’enceintes connectées et des écoutes perpétrées à notre insu par les employés de Google, Apple ou Amazon qui en ont découlé, on en est aujour­d’hui arrivé à devoir prévenir ses invités qu’un tel appareil est en utilisation dans la maison lorsqu’on reçoit. C’est du moins ce que recommandait encore en octobre dernier le patron du département hardware de Google, Rick Osterloh.

Alors, si vous avez peur d’être écouté à votre insu, deux professeurs de l’Université de Chicago, Heather Zhang et Ben Zhao, ont mis au point un bracelet agissant comme un brouilleur audio. Doté de 24 haut-parleurs émettant de puissants signaux à ultrasons – donc inaudibles pour l’être humain – dans toutes les directions possibles, il peut ainsi réduire à néant les effets de tout type de micros: du micro-cravate à celui d’un smartphone ou d’une enceinte. Dévoilé il y a une dizaine de jours, l’appareil (qui n’est pas encore baptisé) n’est en l’état encore qu’un prototype mais semble déjà être dans le viseur de bon nombre d’investisseurs. Dans sa forme actuelle, ses concepteurs ont estimé que son coût de mise en vente devrait avoisiner les 20 francs, mais celui-ci pourrait vite grimper si un designer se décide à peaufiner le look de l’appareil (ce qu’on espère, honnêtement…).

Le champion des censeurs

Au Japon, les parents craignant de voir leur progéniture s’adonner à des «sextos» trop graphiques (sous-entendu impliquant l’envoi de selfies intimes) peuvent depuis quelques jours faire l’acquisition du smartphone e20 de la marque Tone: un téléphone tout ce qu’il y a de plus basique en termes de fonctionnalités (écran de 6,26 pouces, trois caméras, 64Go de stockage, le tout fonctionnant sous Android 9.0…), mais dont la particularité réside dans sa capacité à détecter les photos de nu.

L’appareil est en effet équipé d’un système d’intelligence artificielle lui permettant d’analyser chaque cliché pris et de l’effacer automatiquement s’il y détecte de la nudité, dans la mesure, bien sûr, où la fonction est activée. Mieux, ou pire, c’est selon: si le téléphone est associé à celui des parents, l’e20 va même en profiter pour envoyer à papa et maman une notification leur spécifiant la date et l’heure du «délit» ainsi que la position GPS du téléphone au moment où celui-ci a été commis, le tout agrémenté d’une version pixélisée de la photo en question. Tout ça sous le prétexte que nos charmants bambins pourraient le regretter plus tard. En matière de puritanisme, même les Américains n’avaient pas osé! Après, peut-être qu’un peu moins de coercition et qu’une simple touche de pédagogie peut aussi faire l’affaire.

Sortez couverts!

Les hackers ne cessent d’innover. À l’aide de n’importe quel téléphone portable équipé de la fonction NFC, habituellement utilisée pour appairer des appareils les uns aux autres, un pirate peut aujourd’hui en effet scanner et enregistrer avec précision le numéro complet et la date d’expiration de la carte de crédit se trouvant dans votre poche, ou même votre badge d’entreprise…

Il faut approcher le téléphone vraiment près mais, lors des heures de pointe dans les transports publics, rien de plus facile. Pour se protéger, il suffit de glisser dans son portefeuille une carte RFID. Fine, de la taille d’une carte de crédit, fonctionnant sans pile, elle propage un signal d’interférence qui bloque les ondes NFC. On en trouve par exemple sur Amazon aux alentours de 15 francs. Dans le même genre, on nous recommande aussi de nous méfier des chargeurs USB libres, de ceux qu’on trouve par exemple dans les aéroports. Les pirates ont en effet aussi développé des câbles trafiqués permettant d’espionner à distance votre écran quand vous utilisez votre smartphone, d’infecter votre appareil avec des malwares ou de voler directement des données. La solution: une capote USB à glisser entre votre câble et le chargeur pour être complètement protégé, comme celle développée par le genevois ZENData, là aussi disponible autour des 15 francs.

Attention aux attrape-nigauds

On a beaucoup épilogué sur les ondes électromagnétiques produites par nos smartphones, accusées de causer cancers, infertilité (pour ces messieurs) ou encore de simples maux de tête. Du coup, on a vu fleurir dans les boutiques spécialisées quantité de patchs à coller au dos de nos téléphones, ou coques de protection (et même des caleçons spéciaux pour la gent masculine), censés nous en protéger en diminuant leur puissance. Problème: non seulement il n’existe à l’heure actuelle aucune preuve attestant le côté néfaste de ces ondes, mais surtout l’efficacité de ces «outils» n’a de loin jamais été démontrée. Pire: des experts assurent que dans certains cas, ces dispositifs peuvent même augmenter la puissance d’émission des appareils. «Si on empêche les ondes de passer, le téléphone risque d’en émettre davantage», expliquait il y a quelques mois la spécialiste Anne Perrin dans les colonnes du «Figaro».

Non, si l’on souhaite vraiment se protéger de ces ondes, le meilleur réflexe est encore de privilégier le kit mains-libres ou encore le haut-parleur de votre smartphone. Et puis en cas de réception particulièrement mauvaise – moment où les ondes se font les plus fortes – opter pour une conversation en mode texto.