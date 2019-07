Témoignage: «J’ai survécu grâce à l’immunothérapie»

«Un survivant», c’est le mot qu’il utilise pour parler de lui. «Sans cet essai clinique, je ne sais pas où je serais. Enfin, oui, je peux l’imaginer, la maladie aurait progressé, j’aurais certainement des métastases un peu partout.» Patrick Stehle, 54 ans, était en échec thérapeutique, comme on dit dans le jargon médical. L’équivalent d’une condamnation à mort, dans son cas.

Atteint d’un mélanome agressif, le Genevois revient de loin. Avec sa chemise noire aux manches remontées jusqu’aux coudes, sa carrure de lutteur et son œil faussement sévère, on le dirait taillé dans le grès. Il se dégage de lui un calme impénétrable, presque déroutant, pas le genre de détachement de pacotille, de zénitude préfabriquée apprise dans les livres, non, une forme de pudeur peut-être, un stoïcisme forgé par de longs séjours à l’hôpital passés à ruminer, à apprivoiser la peur, la douleur. Se plaindre, ce n’est pas le genre de la maison. «Ça va mieux», jure-t-il avec le sourire, dans le séjour de sa maison où il nous accueille. La canne pour se déplacer? Il ne l’utilise presque plus.

Les métastases, quant à elles, reculent. C’est à peine s’il glisse, au détour de la conversation, que les contrôles auxquels il est astreint tous les trois mois sont source d’«un peu de souci, quand même». Le moral est bon. «J’ai eu des moments difficiles, mais j’aime la vie, je suis comme ça, c’est mon caractère.» Aujourd’hui il est là, et bien là, même s’il porte toujours ce boîtier, sous la peau, près de la clavicule gauche, un cathéter qui lui permet d’être perfusé rapidement. Au cas où.

Comme Patrick Stehle, une poignée de patients atteints d’un cancer de la peau contre lequel tous les traitements standards ont échoué participent à un essai clinique prometteur d’immunothérapie mené par le Centre de thérapies expérimentales du département d’oncologie du CHUV. La méthode, novatrice, consiste à lutter contre les tumeurs en boostant les cellules immunitaires du patient lui-même (voir dossier ci-après). Pour Patrick Stehle, c’était l’ultime baroud. Mais sans aucune garantie de bénéfice, on le lui a dit et répété. Un essai clinique, dans sa phase «une», a pour objectif d’évaluer la faisabilité et la tolérance d’un nouveau traitement. Ceux qui signent le protocole d’admission du CHUV savent que ce ne sera pas une promenade de santé. Et ça ne l’a pas été pour Patrick Stehle.

Une grosseur au niveau de l’aine



Son duel avec le crabe a commencé en 2015, avec la découverte d’une «petite boule». Ce matin-là est resté gravé dans sa mémoire. Quelques jours avant son 50e anniversaire, le Genevois repère une grosseur au niveau de l’aine, côté gauche. Son médecin traitant lui fait passer des examens. Le regard soucieux du praticien face à l’échographie, le scanner auquel il le soumet dans la foulée sont de mauvais augure. On lui diagnostique un mélanome et tout s’enchaîne assez vite. Un passage par le bloc opératoire pour une ablation de la tumeur, accompagnée, par sécurité, des ganglions alentour, puis une radiothérapie.

C’est alors qu’un deuxième uppercut vient le frapper en plein visage. Les petits kystes qui se développent sous l’épiderme se révèlent être des métastases. Son cancer est très virulent – et à un stade avancé. «Je voulais qu’on me dise tout, sans langue de bois.» Les médecins jouent franc jeu: s’il ne fait rien, dans trois mois, il ne sera plus là.

Lutter va devenir un job à plein temps. Alors gardien-chef de la prison de la Brenaz, Patrick Stehle est contraint de quitter son emploi pour se faire soigner. À l’annonce de sa maladie, ses collègues ont de la peine à y croire. Lui-même sans doute aussi un peu. Il n’y a pas eu de signes avant-coureurs, pas de grain de beauté suspect, rien qui laisse présager qu’un tel cataclysme puisse faire vaciller ce type costaud dans la force de l’âge. Mais chez lui, le mélanome est régressif: il est apparu quelque part sur sa jambe gauche, sans laisser de traces sur la peau alors que les métastases, elles, se multipliaient en dessous. Avec le recul, c’est vrai, il se souvient d’une grande fatigue. «À l’époque, j’avais mis ça sur le compte du travail», confie-t-il.

Après la radiothérapie, c’est une chimiothérapie ciblée qu’on lui prescrit aux Hôpitaux universitaires de Genève. Une année s’écoule. Le résultat est plutôt positif. «Ça a stabilisé et même freiné un peu la maladie, explique-t-il. Mais je savais dès le départ que ça ne fonctionnerait qu’un certain temps, car les métastases finissent par contourner la barrière créée par le traitement.» Et en effet, des «boules» réapparaissent dans le dos, sur la cage thoracique. «Un matin, j’ai éternué et une de mes côtes s’est cassée.» Les yeux aussi sont touchés, des métastases sont apparues sur le nerf optique, et même «une tache suspecte dans le cerveau».

«Je ne répondais pas au traitement, il a fallu arrêter. Les médecins ont convoqué mes proches, ma fille, mon fils, ma femme, mon frère pour leur expliquer qu’on allait s’orienter vers des soins palliatifs»

Le voilà dans l’impasse, cette impasse thérapeutique, qui sonne comme une condamnation. On lui propose alors de participer à une étude clinique en immunothérapie, déjà. Mais après le chaud, le froid. «Je ne répondais pas au traitement, il a fallu arrêter. Les médecins ont convoqué mes proches, ma fille, mon fils, ma femme, mon frère, pour le leur dire, pour leur expliquer aussi qu’on allait s’orienter vers des soins palliatifs. Moi, je m’étais préparé à ça. Pendant tout le temps que j’avais passé dans les hôpitaux à parler avec les médecins, j’avais eu l’occasion d’y réfléchir.» Mais eux… Leur désarroi lui serre le cœur.

Et quand, quelques mois plus tard, une alternative est à nouveau posée sur la table, il fonce. Un autre essai clinique se prépare, de l’immunothérapie encore, mais au CHUV cette fois-ci. On lui fait passer une batterie de tests pour s’assurer que son corps est à même de supporter un traitement qui, à tous les coups, va mettre son organisme à rude épreuve. «J’ai bien vu qu’il y avait beaucoup d’effets secondaires assez sérieux. Mais j’y étais habitué. Je sais qu’on est tous différents. Durant l’étude précédente, je n’en avais pas trop souffert et puis je me suis dit qu’il fallait que je participe à cette étude même si ça allait être un moment difficile. J’avais en tête mes proches, leurs réactions lorsqu’on leur avait annoncé qu’il n’y avait plus rien à faire, certains étaient effondrés, d’autres en colère. Je voulais me battre pour moi, pour eux aussi.»

Un traitement complexe



Le traitement qu’il va suivre est innovant, mais surtout relativement complexe. Le Pr Olivier Michielin, médecin-chef de la division d’oncologie personnalisée analytique, prend son temps et son crayon pour le lui expliquer. Il dessine une tumeur, des lymphocytes, ces cellules immunitaires qu’on va lui prélever pour les multiplier avant de les lui ré-injecter, éventuellement les modifier pour qu’elles ne se laissent pas embobiner par les ruses dont sont capables les métastases. «Ce dessin, je l’ai gardé», sourit Patrick Stehle. Il sera le troisième participant enrôlé pour cet essai toujours en cours.

Lorsqu’il entre à l’hôpital, le 4 juin 2018, ses lymphocytes sont en train d’être «cultivés» en laboratoire. Les médecins espèrent en obtenir des milliards. Il a dit au revoir à ses proches qu’il ne verra pas durant trois semaines. C’est lui qui en a décidé ainsi. «Je savais que j’allais être très mal en point, il fallait que je me batte moi-même, et puis j’ai été très bien entouré par le personnel du CHUV. On a même eu de petits moments sympas, vous savez. C’était l’été. Un jour, j’ai demandé à une infirmière d’aller acheter des glaces qu’on a mangées dans ma chambre avec les gens du service.»

Ses cheveux tombent, sa barbe aussi s’efface, les sourcils restent. «Les soignants me disaient que ça m’allait bien, que j’avais une tête d’acteur. Vous voulez voir à quoi je ressemblais?» lance-t-il amusé, un doigt sur l’écran de son smartphone. On scrute un selfie pris par sa fille. Elle pouffe, le bras tendu, assise tout près de son père, amaigri mais souriant, la boule à zéro, dans sa chemisette d’hôpital.

Avant ces retrouvailles, il y a eu une chimiothérapie carabinée destinée à «faire de la place» avant l’arrivée des lymphocytes guerriers, en quelque sorte. «En trois jours, ça vous met à plat. Moi, je n’avais plus de force, plus envie de manger.» Et puis est arrivé le jour J, le jour de la «réinfusion» des cellules immunitaires, le jour qui doit faire rebasculer le patient vers la vie. «La veille, on m’avait installé dans un service spécialisé, sous surveillance 24 heures sur 24. J’étais branché de partout lorsqu’on a amené la poche qui allait m’être injectée. Il y avait beaucoup de monde autour de moi, des médecins, des infirmières, des gens du labo, tous regardaient cette poche, un peu comme si c’était le Graal. Je me suis dit, ça y est, nous y voilà.»

Mais la résurrection n’est pas pour tout de suite. L’immunothérapie est un véritable tsunami pour le corps. «Chez moi, ça a commencé au niveau des pieds, j’ai senti des frissons, ensuite la sensation est remontée jusqu’en haut, et là je me suis mis à trembler, à avoir des spasmes, je n’arrivais plus à me contrôler, comme lorsqu’on a une très forte fièvre. C’était assez dur.»

Rebelote le lendemain, les médecins vont booster à nouveau ses lymphocytes, provoquant la même réaction. «J’étais complètement lessivé», se souvient Patrick Stehle qui tient bon, s’accroche à l’idée de revoir ses proches, mais aussi le nouveau compagnon qu’il a adopté juste avant d’entamer cet essai clinique. Comy, un schnauzer nain au pelage noir de jais promène désormais son imposante moustache en fer à cheval et sa truffe affectueuse autour de son maître.

Un maître qui l’emmène en balade, mais qui, 0, doit s’aider de ses mains pour croiser ses jambes malmenées. La plus faible reste gainée par une orthèse munie de velcros au niveau de la cheville. «À la maison, normalement, je marche sans», explique-t-il, rassurant. Mais ce jour-là, il la porte et on peut difficilement ne pas remarquer, derrière le mollet, une attelle constellée de têtes de morts stylisées. «Ma jambe de pirate», plaisante le Genevois, pour qui tous les matins s’enchaîne la même routine. Des séances de rééducation afin d’effacer les traces d’une paralysie, un syndrome de Guillain-Barré qui s’est déclaré après le traitement par immunothérapie. Peut-être un effet secondaire. Cette maladie auto-immune, qui se caractérise par une atteinte des nerfs périphériques, l’a mis au supplice quelques jours à peine après son retour à la maison. La douleur, devenue insoutenable, lui broie le dos, puis ce sont les jambes qui lâchent, le corps tout entier qui se fige, l’obligeant à retourner à l’hôpital.

L’idée qu’il pourrait bientôt promener «Comy», son nouveau schnauzer nain, a été pour Patrick Stehle, alors encore à l’hôpital, «une grande motivation». Photo: Fred Merz/lundi13

Un chien qui fait du bien



Il n’en ressortira que cinq mois plus tard. «Comy est venu me voir pendant la période de rééducation, sourit-il. Mes proches me l’amenaient. J’avais perdu mon précédent chien un peu après être tombé malade, en reprendre un m’a donné de l’espoir. L’idée que je pourrais le promener une fois sorti de l’hôpital, ça a été une grande motivation pour moi.» Ses enfants sont adultes et sa femme travaille durant la journée, alors ce pétillant petit mâle au museau chiffonné, qui faisait tourner les têtes lors de concours dans une vie antérieure, a pris une sacrée place dans sa vie.

«Lui et moi, on a tout de suite accroché. Il est parfait. Il aime se balader, il est vif à l’extérieur, mais se comporte comme un chat à l’intérieur.» Reproducteur à la retraite, Comy coule des jours tranquilles auprès d’un maître si attentionné qu’il le porte sur la terrasse au moment de la séance photos car, explique-t-il, en riant, il a plu et son irrésistible diva n’aime pas trop poser ses pattes délicates sur le dallage humide.

L’ordinaire, frivole et anodin, a repris ses droits. Si on ne peut pas encore parler de rémission, la maladie de Patrick Stehle a beaucoup régressé. Scanner, IRM, prises de sang, effectués régulièrement, permettent de dresser un «état des lieux» des métastases. Et c’est encourageant, confirme-t-il en glissant les doigts sur sa joue gauche, à l’endroit précis où se logeait une de ces satanées «boules». Il y a quelque temps celle qui se trouvait là avait la taille d’un grain de riz, aujourd’hui plus rien.

Depuis le traitement par immunothérapie au CHUV, les métastases ont diminué de 85%. «Je n’ai pas de nausées, pas de fatigue. Si je n’avais pas ce problème à la jambe, je péterais le feu, comme on dit.» Patrick Stehle continuera à faire l’objet d’un suivi pendant les quatre ans à venir. (Le Matin Dimanche)