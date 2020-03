Se tenir à moins de 2 mètres peut valoir une amende de 100 francs

«Distanciation sociale»: ce terme est devenu courant en cette période de crise sanitaire. La limite des deux mètres entre deux personnes est régulièrement évoquée pour freiner la propagation du virus. Et ne pas la respecter est punissable. C’est écrit noir sur blanc dans l’ordonnance du 16 mars du Conseil fédéral. Or, il faut bien l’avouer, nous avons sûrement tous déjà été en infraction…

Quand est-on punissable?

Formellement, toute personne qui ne respecte pas une distance d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes est punissable. «Cette règle ne vaut que dans l’espace public, précise toutefois Martin Dumermuth», directeur de l’Office fédéral de la justice. Reste que la norme paraît impossible à contrôler. «C’est quelque chose de très schématique, reconnaît Martin Dumermuth. On part du principe que la police agira avec mesure.» Vendredi, Alain Berset s’était réjoui que «les règles de comportement et d’hygiène étaient bien suivies».

Que risque-t-on?

Si vous êtes pris en flagrant délit, la loi parle d’une amende de 100 francs. Mais dans les faits, tous les contrevenants ne doivent pas (encore) sortir le porte-monnaie. «Nous privilégions la prévention, plus que la répression», expliquent les différentes polices cantonales de Romandie que nous avons pu joindre. Celle de Neuchâtel prend l’exemple de deux joggeurs.

«S’ils sont trop proches, on leur demandera de s’écarter. Le message passe bien. Ce n’est vraiment que si les personnes concernées se moquent de ce qu’on dit qu’on passe à la contravention.» En Valais, on est moins conciliant. «Après une phase préventive, la police a adopté une règle très stricte pour faire respecter les mesures prises.»

Qui est concerné?

«On n’attend pas d’un couple qui vit ensemble qu’il fasse sa promenade à deux mètres de distance», image Martin Dumermuth. La pratique vaut donc pour des personnes qui ne résident pas dans le même foyer. Un père peut se promener avec son fils. Des frères et sœurs jouer ensemble. Mais comment faire la différence entre des colocataires ou des amis?

«Avant de passer à l’action, la police entre en contact afin d’éclaircir la situation», nous répond la police cantonale vaudoise. «Comme pour toute intervention de police, le bon sens prime, ajoute son homologue du Valais. Ce sont les comportements illicites flagrants qui sont dénoncés. Les personnes sanctionnées jusqu’ici sont des jeunes se regroupant dans des gares et des parcs publics.» Un constat partagé dans les autres cantons. À Neuchâtel, on évoque le cas de «marginaux».

Comment mesure la police?

Non, les policiers n’ont pas de double mètre dans la poche qu’ils dégainent à tour de bras. «Là aussi tout est une question de bon sens, rétorque la police neuchâteloise. On n’est pas au millimètre près. Mais tout le monde voit bien la différence qu’il y a entre 40 centimètres et 2 mètres. Les gens comprennent bien la situation, et appliquent les restrictions. Ce sont ceux qui exagèrent qui sont punis.»

Combien d’amendes ont été distribuées?

En Valais, «jusqu’à ce jour, 206 amendes ont été infligées pour les motifs de rassemblement de plus de 5 personnes et de non-respect de la distance sociétale de 2 mètres, explique la police cantonale, qui parle d’une répartition de 50-50.»

À Neuchâtel, une quinzaine d’amendes ont été distribuées pour le regroupement de plus de cinq personnes, mais aucune pour distanciation sociale. Le Jura et Fribourg parlent de quelques cas isolés. Le Canton de Vaud est incapable de nous préciser ses chiffres, puisque les agents ne font pas la différence entre les deux délits. Genève nous a dit de ne pas être en mesure de nous livrer des données.