Tennis – Steffi Graf, la référence indémodable

Steffi Graf vit à sa propre vitesse. Durant vingt ans, elle s’est dépêchée. Entre les points, les frappes, les matches, elle a foncé sur l’autoroute de l’excellence, habitée par une urgence difficile à identifier. Puis soudain, tout s’est terminé. Et voilà deux décennies que l’Allemande semble arrêter le temps. Sa méthode? «Elle ne parle pas, elle vit, tout simplement», vient de résumer son mari, Andre Agassi, au «Bild».

La description colle à nos souvenirs. Il y a douze mois sous la tour Eiffel, on l’avait écoutée revisiter ses années de gloire – 22 titres du Grand Chelem, 377 semaines en No 1 mondiale – comme s’ils appartenaient à une autre. Steffi Graf était une ambassadrice attentionnée, délicate, mais aussi un peu absente. «Je ne joue au tennis que si j’en suis obligée. J’ai frappé assez de balles dans ma vie.» Il fallait comprendre sa première vie; celle qui est naturellement remontée à la surface du monde, vendredi 14 juin 2019, jour de son 50e anniversaire.

«Piégée par un rythme fou»

Cette première vie de championne, on peut la raconter en chiffres. Et là aussi, tout va très vite. Vingt-deux titres majeurs en treize ans (de 1987 à 1999), huit saisons terminées au sommet de la WTA et, surtout, les cinq plus beaux trophées en neuf mois. Ce fameux «Golden Slam» de 1988 – Grand Chelem plus Jeux olympiques – qui reste à ce jour la performance absolue et inégalée de la galaxie tennis.

Mais puisque les chiffres ne bougent pas, il faut se repasser les images. La frange camouflage, le coup droit décroisé qui gicle de la Dunlop Max 200 G, les sixtus, cette deuxième balle qui reste dans la main pendant le point (en début de carrière), la fin de geste albatros en revers. Puis ce jeu de jambes, tonique et léger, à transformer tous les terrains du monde en trampoline. Steffi Graf était d’abord un mouvement perpétuel. À la fois gracieux (en jeu) et saccadé (dans l’attente du jeu); version moderne d’Olimpia, l’automate d’ETA Hoffmann («Der Sandmann»).

«Jouer contre Steffi Graf, c’était se retrouver piégée par un rythme fou; pendant et entre les points. Elle ne te laissait pas respirer. Tout allait trop vite.» Christiane Jolissaint, joueuse de tennis suisse

Quand Christiane Jolissaint croise le phénomène à Brighton, en 1986, l’Allemande n’est plus qu’à quelques mois d’un premier Grand Chelem (elle est déjà troisième mondiale). Elle est en mission. «Je me souviens d’un rouleau compresseur. Son jeu était moins complet que celui de Navratilova, mais son coup droit faisait tellement mal. J’essayais de l’éviter, en vain. Car ses jambes allaient trop vite et elle dirigeait l’échange en touchant les bonnes zones. Elle savait ce qu’elle faisait.»

Sur le court, Steffi Graf avance alors de façon méthodique, suivant une formule immuable, entretenue par Heinz Günthardt durant huit saisons. C’est ce que l’écrivain Arnaud Jamin appelle «la manière Graf» dans son très beau roman «Le caprice Hingis» (Éditions Salto): «(…) revers slicé enchaîné illico avec un coup droit en force. La première balle reçue par l’adversaire est difficile à exploiter, elle s’écrase au sol. La seconde éloigne trop cette adversaire pour qu’elle ait une chance de la renvoyer. Une double détente, un double coup (faux puis vrai) qui oppresse l’autre et paye la plupart du temps. Milliers de frappes identiques posées le long du parcours de Graf. C’est un rouleau compresseur, un réflexe, un déploiement de force sourde.»

Le rouleau compresseur

Pour résumer la championne en action, l’ancienne joueuse et l’écrivain partagent un même qualificatif, «rouleau compresseur», si éloigné de la femme qu’elle est devenue. Cet écart de représentation explique-t-il la distance qui s’est installée entre ses deux vies? Sûrement. Suggère-t-elle des regrets, une forme de rejet? Peutêtre. Après tout, Steffi Graf aurait pu montrer la marque que cherchait l’arbitre Anne Lasserre et qui va faire perdre la tête à Martina Hingis (finale de Roland-Garros 1999). Elle aurait aussi pu se retirer du tournoi de Hambourg après l’attentat au couteau commis par Günter Parche contre Monica Seles (1993 – elle lui rendra visite à l’hôpital juste avant de jouer la finale). Peut-être aurait-elle pu aussi s’opposer à son père, tyran et fraudeur. Peut-être.

Mais un «rouleau compresseur» ne marche pas au conditionnel. Il ne rend pas hommage, ne prend pas de plaisir. Il avance. Et si l’héritage laissé par Steffi Graf tenait surtout dans cette implication absolue – pour le meilleur et pour le pire? «C’est vrai que son jeu n’était pas révolutionnaire; je le situe un peu au carrefour de l’école tchèque et du «power tennis» qui s’imposera ensuite, poursuit Christiane Jolissaint. Par contre, Steffi Graf était une énorme bosseuse. Elle s’est inspirée des pionnières Evert et Navratilova et a poussé la préparation à un niveau d’exigence encore supérieur.» Jusqu’à l’épuisement? «Quand je vois la nouvelle génération, je suis contente d’être à ma place, confiait l’Allemande ce printemps à la «Weltwoche». La vie sur le circuit est tellement exigeante, physiquement et psychologiquement, que j’ai plongé dans l’aprèscarrière avec joie.»

Aucun trophée à la maison

Pour ceux qui suspecteraient une posture, le test mémoriel est implacable. À Las Vegas, dans la propriété Graf-Agassi, vous ne trouverez pas le moindre trophée. Andre les a offerts à son père et à Gil Reyes, qui les expose dans sa salle de gym près de «Magic Mountain». Steffi, elle, les a entassés dans son bureau de Mannheim, loin de sa deuxième vie.

Vendredi, Steffi Graf a eu 50 ans. Et la nostalgie que suscite cet anniversaire ne semble épargner qu’elle-même. «J’ai manqué des passages/Survolé certaines pages/Sauté des paragraphes/ Les jambes de Steffi Graf. J’ai laissé s’envoler/Les robes longues les étés/Les écharpes en hiver/Les jambes d’Heike Drechsler. Et je voulais revoir/Vos yeux dans l’autocar/ Tout ce qui reviendra jamais/ Les jambes de Merlene Ottey. Je sais pas où sont parties/Les jambes de Sabatini.»*

* Vincent Delerm, «Les jambes de Steffi Graf», in «Les piqûres d’araignées», Label: Tôt ou tard, 2006. (Le Matin Dimanche)