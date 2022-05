Guerre en Ukraine – L’embargo du pétrole russe est dans les mains de la Hongrie Les 27 négocient une exemption temporaire pour le brut acheminé par oléoduc afin de lever le veto de Budapest. Virginie Lenk

Le premier ministre hongrois Viktor Orban à son arrivée au Conseil européen à Bruxelles, le 30 mai 2022. AFP/KENZO TRIBOUILLARD

«Il n’y a pas de compromis du tout pour l’instant. D’abord il faut des solutions et ensuite des sanctions.» Les mots lâchés par le premier ministre hongrois Viktor Orban ce lundi à Bruxelles ont douché les plus optimistes. Ils reflètent toute la difficulté des 27 à s’unir sur ce 6e paquet de sanctions, bloqué depuis un mois par Budapest. Et de s’accorder enfin autour d’un embargo sur le pétrole russe d’ici à la fin de l’année.