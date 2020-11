Conflit d’intérêts – L’embarrassant dépôt illégal du futur premier citoyen valaisan Le vice-président du Grand Conseil valaisan est pointé du doigt pour avoir utilisé sa fonction politique afin d’éviter d’avoir à débarrasser son dépôt près de Zermatt. Julien Wicky

Situé au bord de la route entre Täsch et Zermatt, ce dépôt aurait dû être évacué pour le 31 octobre au bout de dix ans de procédure. pomona-media

Au bout du téléphone, Manfred Schmid coupe court. À peine le dépôt de son entreprise situé sur la route entre Täsch et Zermatt est-il évoqué, ce politicien PDC haut-valaisan retourne un: «C’est terminé, je n’ai rien à dire», et raccroche. Manfred Schmid n’est pas n’importe qui. En avril prochain, s’il est réélu, il deviendra le premier citoyen valaisan en présidant le Grand Conseil. Politicien sans histoire, cet entrepreneur est rattrapé par une affaire où se mêlent très étroitement son activité professionnelle et son mandat électif.

Rembobinons le fil. En août dernier, le «Walliser Bote» révèle que Manfred Schmid doit remettre en état le dépôt qu’utilise son entreprise en bordure de la route entre Täsch et Zermatt. L’ordre vient de la Commission cantonale des constructions (CCC). Le dépôt est situé dans une zone où il n’a pas sa place. Dit autrement: il est illégal.