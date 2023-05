Depuis la diffusion de «Temps Présent» sur le passé trouble de Mike Horn au sein de l’unité 101 de l’armée sud-africaine dans les années 80, l’explorateur dérange. Les marques et sociétés qui s’étaient associées à son image d’aventurier prennent désormais quasi toutes leurs distances. On peut les comprendre, bien sûr. Mais elles se replient sur la pointe des pieds, sans commenter, comme nous avons pu en faire l’expérience.

Pour rédiger notre article, nous avons cherché à joindre différents partenaires commerciaux, promotionnels et publicitaires de Mike Horn pour qu’ils nous fassent part de leur positionnement quant à leur ambassadeur et ses actes en tant que soldat.

Nous avons également contacté les sponsors qui figurent sur son site internet ou dans son kit média disponible également en ligne. Très rares sont ceux qui nous ont répondu. La très grande majorité n’a pas donné suite à nos sollicitations.

«Ces marques s’étaient associées à Mike Horn pour profiter de son image d’explorateur courageux. À présent, elles ne l’assument plus.»

Quand on y pense, c’est paradoxal. Ces marques et sociétés s’étaient associées à Mike Horn pour profiter des retombées positives de son image d’explorateur plein de courage face aux éléments. À présent, dans l’embarras, elles ne l’assument plus.

Dans la vidéo qu’il a publiée sur sa chaîne YouTube après la diffusion du reportage de «Temps Présent», Mike Horn dit qu’il n’a jamais cherché à cacher quoi que ce soit. Il est vrai qu’avant même ce reportage, sa participation active à la guerre du côté de l’Afrique du Sud durant l’apartheid était connue.

Or pendant longtemps, face aux exploits de Mike Horn, les marques ont mis son passé sous le tapis. À présent qu’il faut s’en expliquer, la plupart d’entre elles s’y refusent. Qu’espèrent-elles? Qu’on enterre une fois encore les années de soldat de l’explorateur? Ou qu’à force de ne plus en parler, le public oublie le rôle de VRP que l’aventurier a tenu pour vendre vêtements, montres ou couteaux suisses pour elles?

Dans un cas comme dans l’autre, assumer la situation publiquement et en toute transparence, ne serait-ce pas mieux que d’essayer de se défaire en douce de cet ambassadeur devenu bien embarrassant?

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.