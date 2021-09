Après des mois difficiles – L’embellie s’est poursuivie en juillet pour l’hôtellerie Le nombre de nuitées a progressé de 6,0% sur un an, selon les statistiques publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Le secteur hôtelier continue de relever la tête après les mois difficiles et la chute de fréquentation causés par la pandémie de Covid-19. En juillet, le nombre de nuitées a progressé de 6,0% sur un an à 3’633’744, selon les statistiques diffusées vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les chiffres de juillet marquent un ralentissement par rapport aux mois précédents. En juin, la fréquentation avait bondi de 55,4%, même de 213% et 801,8% respectivement pour mai et avril. Ces fortes variations sont toutefois à relativiser, le printemps 2020 ayant été marqué par des fermetures en raison de la crise sanitaire.

En juillet, l’OFS dénombrait 4345 établissements ouverts, contre 4236 en juin. À titre de comparaison, ce chiffre s’élevait à 3551 à fin janvier.

Les hôtes suisses continuent de porter le secteur, malgré une baisse de 3,1% des nuitées en juillet à 2,57 millions et des arrivées en repli de plus de 6% à 1,15 million.

Les visiteurs étrangers commencent peu à peu à retrouver le goût des destinations suisses et à leurs établissements hôteliers. Le nombre de nuitées de ces touristes s’est ainsi fixé à quelque 1,07 million, en augmentation de 37%. Les arrivées ont connu une évolution similaire, à quelque 470’000.

Le goût des destinations suisses

Les touristes allemands sont ceux ayant généré le plus de nuitées – plus de 348’000, en hausse de 17% – parmi les visiteurs étrangers. La France suit avec des statistiques en hausse. Troisième du classement, la Belgique a généré davantage d’arrivées mais moins de nuitées, un indice de séjours plus courts.

Premier pays non-européen signalé par l’OFS, les États-Unis (5e) se démarquent avec la multiplication par quatre des nuitées à 63’690 et des arrivées suivant la même tendance. Le bond le plus spectaculaire est cependant à mettre sur le compte des Émirats arabes unis (6e), dont la fréquentation a explosé (+2500%) à quelque 51’000 nuitées.

Sur les sept premiers mois de l’année, la hausse pour l’hôtellerie a atteint 12,2% en rythme annuel à 15’018’745 nuitées, dont 11,74 millions (+37%) pour les hôtes suisses et 3,28 millions (-32%) pour les visiteurs étrangers. L’Europe, avec 2,87 millions de nuitées, reste la meilleure cliente non-helvétique du secteur.

ATS

