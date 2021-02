Russie – L’émissaire de l’UE à Moscou, Navalny encore au tribunal Le chef de la diplomatie européenne doit évoquer vendredi à Moscou le sort de l’opposant Alexeï Navalny, jugé le même jour lors d’un nouveau procès, dans la foulée d’une condamnation à près de trois ans d’emprisonnement.

Josep Borrell en janvier 2021. AFP

L’Espagnol Josep Borrell s’entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, une rencontre qui s’annonce difficile, Moscou ayant qualifié les critiques occidentales dans cette affaire d'«ingérence».

Ennemi juré du Kremlin et militant anti-corruption, Alexeï Navalny, 44 ans, a écopé mardi de deux ans et huit mois d’emprisonnement pour avoir enfreint un contrôle judiciaire datant de 2014. Il accuse les autorités de vouloir le réduire au silence après avoir survécu, cet été, à une tentative d’empoisonnement dont il tient le président russe Vladimir Poutine pour responsable.

L’arrestation d’Alexeï Navalny, le 17 janvier, dès son retour de cinq mois de convalescence en Allemagne, a suscité des manifestations réprimées à travers le pays. De nombreuses ONG et des médias russes ont dénoncé la répression brutale de ces rassemblements pro-Navalny les 23, 31 janvier et 2 février. Ils ont donné lieu à quelque 10’000 arrestations, un record ces dernières années, émaillées de violences policières.

«Rivaux et concurrents»

Les autorités russes, déjà visées par de multiples sanctions occidentales, sont restées sourdes à l’ensemble des critiques nationales et internationales.

Le message porté par le chef de la diplomatie européenne n’a donc guère de chance d’être entendu, mais le diplomate espère néanmoins pouvoir rencontrer Alexeï Navalny et des représentants de la société civile.

Certains États de l’Union européenne évoquent la possibilité de nouvelles sanctions, notamment l’Allemagne. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE auront une première discussion sur le sujet le 22 février. Le projet de gazoduc sous-marin Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne est un levier de pression. La France demande son abandon, ce que Berlin refuse.

La mission de Josep Borrell met en tout cas fin au gel des contacts diplomatiques avec la Russie au niveau européen depuis 2017. D’autres dossiers seront sur la table, les différends ne manquant pas sur l’Ukraine, la Syrie ou encore la Libye.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que Moscou souhaitait «discuter franchement de nos désaccords». Dans une interview à l’agence de presse russe Interfax, Josep Borrell a, lui, déclaré que l’UE et la Russie se percevaient «comme des rivaux et des concurrents, pas comme des partenaires». «Mettre la rhétorique négative de côté serait un bon point de départ pour un échange de points de vue franc et direct», a-t-il toutefois poursuivi.

Procès en diffamation

«C’est une visite qui a lieu dans un environnement et des circonstances très complexes. C’est également un acte d’équilibre diplomatique délicat», a déclaré jeudi un porte-parole de l’UE.

Elle intervient alors qu’Alexeï Navalny doit être jugé à nouveau vendredi. L’opposant est accusé d’avoir diffusé des informations «mensongères» au sujet d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui avait défendu, l’été dernier, un référendum ayant renforcé les pouvoirs de Vladimir Poutine.

Alexeï Navalny, qui risque une amende et théoriquement jusqu’à cinq ans de prison, participera à l’audience en personne à Moscou, a indiqué le service de presse du tribunal. L’opposant est également visé par d’autres procédures, notamment une enquête pour «fraudes massives», délit passible de 10 ans de prison, et par de multiples attaques en diffamation d’un proche du Kremlin, Evguéni Prigojine.

La plupart de ses proches collaborateurs dans son organisation anti-corruption ont été arrêtés ou assignés à résidence.

AFP