Roland Faas, auteur du livre «Le garçon et l'abbé - ou L'Emprise».

En rencontrant Roland Faas, on ne devine pas qu’il aura bientôt 80 ans. Cet enseignant de français à la retraite, passé par le collège Claparède et l’école de commerce Nicolas Bouvier, donne une impression de dynamisme et de vivacité d’esprit. Au mur de son appartement des Augustins, une carte de vœux représente une scène de la Bible. «Vous avez la foi?» lui demande-t-on. «Non, il ne faut quand même pas pousser», sourit le Genevois.

Car autre chose ne se devine pas en regardant Roland Faas: le fait qu’il ait été abusé sexuellement par deux prêtres dans sa jeunesse lors de son séjour en internat catholique à Strasbourg. Il raconte, sous forme de scènes tirées de ses souvenirs, cette expérience dans un petit livre d’une soixantaine de pages, «Le garçon et l’abbé ou l’emprise», édité aux Trois colonnes.