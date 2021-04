Développement viticole – L’encaveur Schenk revoit ses plans sur ses terres Le mastodonte centralisé de Rolle, attendu depuis douze ans, est largement redimensionné et repensé, tandis qu’Aigle et Dézaley vont revivre: l’un des plus grands acteurs suisses de la vigne veut donner davantage de proximité à ses vins. Erwan Le Bec

Si la physionomie du quartier reste peu changé pour le secteur immobilier, le côté nord a désormais changé de visage. Cinq bâtiments doivent s’égrainer, comprenant notamment la vinification, la réception des vendanges, l’embouteillage et la logistique. JEAN-FREDERIC LUSCHER ARCHITECTE

L’un des plus grands acteurs viticoles de Suisse, la maison Schenk (Château de Châtagneréaz, Clos du Rocher, Domaine du Mont-d’Or…), revoit sa stratégie et surtout ses projets pour plusieurs sites vaudois. «Le marché a évolué, les habitudes de consommation aussi, la viticulture souffre et il faut s’adapter», tranche Daniel Dufaux, auparavant à la tête de Badoux et, depuis peu, membre de la direction du groupe Schenk. Des vins plus proches de leurs domaines, monter en gamme, resserrer certains marchés, intégrer mieux le public, bref «s’organiser pour durer», résume l’œnologue, impacté comme toute la branche par le contexte sanitaire, la fermeture des établissements et des manifestations.