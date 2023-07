Une pathologie complexe – L’endométriose, une maladie aux multiples formes Il existe probablement autant de présentations d’endométriose que de femmes atteintes. Le symptôme le plus fréquent est une douleur, parfois très violente, durant les règles ou lors des relations sexuelles. Cémentine Fitaire

Dans certains cas, il faut envisager une intervention chirurgicale pour ôter les zones atteintes. GETTY IMAGES

Maladie complexe qui se caractérise par la présence anormale de cellules de l’endomètre (tissu tapissant l’utérus) en dehors de la cavité utérine, l’endométriose peut revêtir une multitude de formes en fonction de sa localisation. La plus fréquente touche le petit bassin autour de l’utérus et concerne les lésions dites «superficielles» sur les parois intérieures de l’abdomen, les lésions sur les ovaires, les lésions profondes pouvant, elles, infiltrer la vessie et le rectum, et l’adénomyose qui touche le muscle utérin.