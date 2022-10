Crise énergétique – L’énergie hydroélectrique pourrait nous sauver des pénuries Après une sécheresse record, les récentes intempéries remplissent enfin nappes phréatiques, cours d’eau et barrages. De quoi éviter la pénurie d’électricité cet hiver? Joel Espi

La période de septembre et octobre est cruciale pour le remplissage des barrages. KEYSTONE

De la pluie et encore de la pluie durant plusieurs jours. Voilà qui remet l’automne au milieu de la valse des saisons. «Mercredi à minuit, il avait plu 100 mm et plus dans de nombreux coins de la Suisse», explique Frédéric Glassey, de MeteoNews. De quoi faire oublier l’épisode historique de sécheresse vécu cet été en Suisse? Pas tout à fait encore.