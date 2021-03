Elections communales 2021 – L’enfant chéri de Saint-Prex plébiscité par son village Stéphane Porzi a dépassé le millier de voix pour décrocher son fauteuil dès le premier tour devant trois autres candidats. Reste à désigner le dernier élu. Emilie Wyss

Le municipal sortant et brillamment élu Stéphane Porzi pose en compagnie de ses futurs collègues Véronique Savioz (ancienne), Anouk Gäumann (nouvelle) et Anthony Hennard (sortant). Emilie Wyss

Avec dix candidats sur la liste de départ de la Municipalité, les Saint-Preyards auraient très bien pu donner un tout nouveau visage à leur commune. Mais, dès le premier tour, ils ont choisi la stabilité: c’est en effet Stéphane Porzi qui, à l’image de 2016, a raflé la 1re place avec 1023 suffrages en sa faveur. Très populaire, ce techno-polygraphe a longtemps présidé le club de football et on le sait très apprécié dans les associations intercommunales. Il est suivi par les deux sortants Véronique Savioz (923 voix) et Anthony Hennard (845). «C’est une jolie preuve de confiance et de reconnaissance pour notre travail», commente Véronique Savioz.

Enseignante bien notée

Et pour compléter le trio, ce n’est autre qu’une ancienne présidente et membre du Conseil, Anouk Gäumann, qui a été plébiscitée avec 785 voix. «Nous sommes très contents qu’elle se joigne à nous car elle est très engagée et connaît bien les dossiers», souligne Stéphane Porzi. Quant à la principale intéressée, elle se réjouit de cette nouvelle aventure: «Je suis très touchée d’avoir été élue au premier tour, surtout que c’est ma première campagne. J’ai beaucoup hésité à me lancer, puis je me suis dit que c’était le moment de relever ce défi, car c’en est un. Je suis enseignante dans ma commune, donc beaucoup de gens me connaissent. Mais ça peut être positif ou négatif! (rires).»

À l’heure actuelle, ce sont donc deux hommes et deux femmes qui forment la Municipalité. Qui sera la dernière personne à les rejoindre? La réponse est pour l’heure très incertaine, même si Barbara Dellwo (liste ouverte) part avec une longueur d’avance avec 518 voix qui la placent à mi-distance des élus et des non-élus au soir du premier tour. Quant à la syndicature, elle sera «discutée quand nous serons cinq élus», conclut Stéphane Porzi, dont certains disent à Saint-Prex qu’il est le seul à ne pas être au courant d’être le profil idéal.