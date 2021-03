Conflits parentaux – L’enfer des enfants pris en otages dans la guerre des ex Le conflit entre parents qui se séparent peut parfois dégénérer au point qu’une mère ou un père accusent à tort leur ancien partenaire d’abus sexuel sur leur propre enfant. Raphaël Cand

Certains conflits , poussés à l’extrême , placent les enfants dans le rôle d’otages et surtout de victimes. Getty Images/iStockphoto

Pierre* est papa d’une petite fille. L’histoire tourne au cauchemar lorsque son ex-compagne l’accuse d’abuser sexuellement de leur enfant. Une plainte est déposée. La machine judiciaire s’enclenche. Enquête du procureur, suspension du droit de visite par le juge de paix. Les rares moments qu’il partage dès lors avec elle se font sous surveillance.

Quelques heures par mois, aux points de rencontre. Pierre a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Et il a obtenu gain de cause puisque, après plus d’une année, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.