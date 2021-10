Beau livre – L’enfer n’a jamais été si aimable Hard rock jusqu’au bout de l’objectif, Joseph Carlucci publie quarante années de musique en photo. Histoire d’un Lausannois discret au pays du bruit et de la fureur. Francois Barras

AC/DC, Angus Young, les cuissettes, la Gibson SG, la grimace: tout y est. Ne restait plus, pour Joseph Carlucci, qu’à presser sur le bouton. DR

S’il ressemblait à ses photos, Joseph Carlucci serait le roi des vilains garçons. Il boirait la vodka au goulot, laisserait courir ses tifs jusqu’aux épaules, suerait d’abondance, crierait beaucoup, se pointerait au lieu de rendez-vous en bermuda d’écolier, clopin-clopant avec à son flanc une guitare SG biscornue plutôt qu’un livre bien carré. Non, vraiment, s’il avait hérité de tous ses modèles, le photographe serait l’empereur du metal, le pape noir du rock électrique.

Il l’est, mais à sa façon. Discrète, aimable… silencieuse! Autant de qualités qui pourraient ressembler à des gros mots dans l’univers pétaradant du hard rock et de ses stars, dont il capture les plus fringants exemplaires depuis quarante années. «Mais ce sont des nounours!» prévient le Lausannois en tournant les pages. Niveau poil et cuir, on veut bien le croire. N’empêche. Dompter un si formidable bestiaire simplement armé d’un appareil photo, de son sourire et des trois mots d’anglais qu’il possède, dont «thank you», relève d’un exploit dont témoigne chacune des 380 photos de ce beau livre.

«J’ai dû trier parmi 10’000 images. Le bouquin a eu 18 versions différentes! C’est le seul bénéfice que j’ai trouvé au Covid et à l’arrêt des concerts: je n’avais rien d’autre à faire que de me plonger dans mes archives et faire des choix. Au final, je n’ai gardé que mes amours de jeunesse.»

Iron Maiden en plein vol, à l’Arena de Genève en 2018. Sur scène ou en séances de pose, Joseph Carlucci a photographié les Anglais dès 1985. JOSEPH CARLUCCI

Elles sont toutes là, ses fiancées électriques. AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Kiss, Motörhead, mais aussi les Stones, Led Zeppelin, ZZ Top, Rory Gallagher, BB King, ou de plus récents, Green Day, Rammstein et Nightwish… Sur scène, en coulisses, en séances de pose ou plus rarement au bras même du photographe (lire encadré), elles paradent en autant de moments volés au fracas du concert, figés dans une éternité silencieuse.

«Ma première photo date de 1974, mais j’ai perdu toutes mes pellicules jusqu’en 1980, mal rangées sur un balcon! Je m’en mords encore les doigts.» Il lui en reste heureusement assez pour tenir son appareil photo, en incarnation assez bluffante de la passion – ou de l’obsession? Il évalue à 5000 le nombre de concerts qu’il a suivi dans sa vie mais reconnaît avoir cessé de compter il y a longtemps. «Car quand on aime, on ne compte plus.»

A la table des grands Afficher plus Fan, Joseph Carlucci? On pourrait le croire, à la vue des nombreuses photos où le Lausannois pose aux côtés de Metallica, Lemmy de Motörhead, Billie Gibbons de ZZ Top, Tom Araya de Slayer… À travers les époques, le cheveu a blanchi, la barbe a poussé. Mais demeurent intacts les ingrédients uniques, exceptionnels, qui ont permis à Joseph Carlucci d’approcher des monstres du metal: sa simplicité et son respect sincère de la musique. «Je ne ferais pas une photo avec un musicien si je n’ai pas eu un lien avec lui. Avec AC/DC, on était partis manger en vieille ville de Montreux durant l’enregistrement de «Fly on the Wall». Ils étaient tous à l’eau, voire au chocolat chaud!» Le sage père de famille, qui n’a longtemps confessé que la cigarette comme vice, promet n’avoir jamais vu ni dope ni violence. «Si ça devenait glauque en coulisses, je partais illico.» Il a toujours l’adresse des parents de Lars Ulrich, de Metallica, là où il avait dû envoyer les photos de la première tournée. Et se rappelle avec émotion de ses rencontres avec Tom Araya, avec qui il partage une troublante ressemblance physique. «On a parlé de l’école de nos filles, sourit Carlucci. Jamais de musique. Avec lui, je parlais espagnol. Avec Brian Johnson, italien. Ne pas parler un mot d’anglais ne m’a jamais handicapé; au contraire, ça m’a peut-être rendu sympathique», soutient le natif des Pouilles. Qui nourrit un seul regret: que l’ultraprofessionnalisation du show business ait rendu impossible les rencontres au débotté entre les stars et leurs photographes. «Il y a une armée d’avocats et de managers, désormais. La dernière fois que j’ai photographié AC/DC au stade de Suisse, on m’a interdit de suivre la fin du concert après les trois premiers morceaux où nous sommes autorisés à travailler devant la scène. Je n’avais pas de billet, j’ai dû quitter le stade…» Joseph Carlucci (à g.) au côté de Brian Johnson et d’Angus Young, d’AC/DC, dans un bistrot montreusien non identifié, en 1985.

L’enfant timide qui suivait les fanfares de son village près de Lecce, dans le sud de l’Italie, a sans doute trouvé un surcroît d’assurance dans les rodomontades musclées du hard rock anglo-saxon, une fois arrivé en famille à Lausanne en 1967. Toujours est-il que le virus le contamine à jamais dès son premier live, en 1974, Uriah Heep, à l’âge de 18 ans. «J’aimais tellement les concerts que j’ai commencé à prendre des photos afin de montrer à mes potes, qui me posaient toujours des lapins, ce qu’ils loupaient! Status Quo, en l’occurrence.»

Il aiguisera en autodidacte mais toujours en dilettante sa fibre photographique, fan avant tout de la musique. «Je ne prenais pas toujours mon appareil.» En 1986, cette obsession pour les grosses guitares lui fait ouvrir son magasin de disques, Rock Store, dont l’offre musicale, doublée de l’affabilité du vendeur, lui vaut aujourd’hui encore un solide réseau d’amitiés locales. Il le fermera fin des années 1990 pour se consacrer à la photo en professionnel.

«J’aimais tellement les concerts que j’ai commencé à prendre des photos afin de montrer à mes potes ce qu’ils loupaient!» Joseph Carlucci, photographe

Durant les grandes années du hard rock et du metal, son omniprésence lui fait réussir de jolis coups, qu’il revendra à des gazettes spécialisées, dont le bien nommé «Enfer Magazine». La première tournée suisse de Metallica, alors totalement inconnu en 1984 mais qui, devenu star planétaire, lui rachètera un lot pour la réédition de l’album «Ride the Lightning»; une photo sur scène d’AC/DC qu’il fait signer aux musiciens et que ceux-ci, soufflés, achètent pour orner leur 45-tours de «Danger», en 1985; une amitié durable avec Iron Maiden, dont il photographie les membres à la maison.

Il impressionne aussi David Bowie, non pas pour la qualité de ses clichés du Thin White Duke mais au contraire pour… leur absence! «Alors résident lausannois, Bowie est venu visiter mon magasin, se souvient Carlucci. Il a regardé mes photos au mur et s’est écrié: «Hey Joseph, where’s my fucking picture then??» (ndlr: «Hé Joseph, où est donc ma foutue photo??») Il m’a ensuite signé cela comme un autographe, et j’en ai fait le titre de mon livre.» Bowie s’y trouve, finalement photographié des années plus tard, sur scène.

Joseph Carlucci et son livre au titre autographié par David Bowie – «Hé Joseph, où est donc ma foutue photo??» – après que la star ne l’a pas trouvé sur les murs de son échoppe lausannoise. DR

«Ce livre est un aboutissement» reconnaît, ému, celui qui touche depuis janvier sa retraite. Père de quatre enfants et déjà quatre fois grand-père, il piaffe comme cheval au box à la réouverture progressive des concerts. «C’est un univers qui ne m’a jamais lassé. Il ne m’a pas rapporté grand-chose non plus car, en indépendant, je ne sais jamais si je vendrai un jour la photo que j’aurai faite la veille. Et quand on la vend, même à des artistes fameux, ce n’est jamais le jackpot. Les réseaux sociaux, au moins, me permettent de montrer mon travail, même si un like ne paie pas un café.»

Iggy Pop and the Stooges, capturé et tanné au Paléo 2010. JOSEPH CARLUCCI

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.