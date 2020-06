Suisse-Kosovo – L’engagement de la Swisscoy doit être prolongé Le National a approuvé la prolongation et la hausse des effectifs des militaires suisses au Kosovo demandées par le Conseil fédéral.

Depuis octobre 1999, l’armée suisse participe à la Kosovo Force multinationale. ats-Keystone

La Swisscoy doit rester engagée au Kosovo jusqu’à fin 2023. Le Conseil national a approuvé jeudi par 105 voix contre 77 la prolongation demandée par le gouvernement, ainsi que l’augmentation des effectifs. Le dossier passe au Conseil des États.

Les députés ont accepté la demande du Conseil fédéral pour un contingent de maximum 195 militaires dès avril 2021. Ce contingent peut être renforcé avec 20 personnes en cas de menace accrue. Ces renforts ne peuvent opérer que durant quatre mois. Cinquante personnes peuvent être engagées pour une durée de huit mois afin d’accomplir des tâches de logistique et de maintenance.

La situation politique et sécuritaire dans les Balkans occidentaux rend la présence de la Kosovo Force multinationale (KFOR) nécessaire, a précisé François Pointet (PVL/VD) au nom de la commission. L’engagement de la Swisscoy est pertinent et ne pose pas de problème du point de vue de la neutralité.

Frustration

«C’est une frustration de devoir constater qu’après 20 ans la situation ne s’est pas arrangée au Kosovo», a regretté Alois Gmür (PDC/SZ). L’Etat de droit y est défaillant et dans ce contexte l’économie a de la peine à prospérer, a estimé Doris Fiala (PLR/ZH). Dans la situation actuelle, il est pertinent pour la Suisse de continuer son engagement.

Même son de cloche au PS, le retrait de la Swisscoy ne pourra se faire que lorsque la sécurité de la population sera assurée, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, selon Priska Seiler Graf (PS/ZH). La Zurichoise a estimé que la police du Kosovo n’est pour l’instant pas prête à prendre le relais. Le monde n’est pas parfait, il faut du temps pour surmonter les problèmes, a ajouté Beat Flach (PVL/AG).

Conséquences immédiates

«C’est illusoire de se dire qu’on peut simplement s’en aller», a prévenu la ministre de la défense Viola Amherd. Les relations étroites entre les milieux politique et économique et le crime organisé au Kosovo ont rendu l’établissement d’un État de droit difficile.

La formation d’un gouvernement de coalition au début de l’année a soulevé des espoirs, mais il a été renversé le 25 mars par un mandat de défiance. L’establishment politique s’oppose à toute réforme, a souligné ViolaAmherd.

Des tensions perdurent par ailleurs avec la Serbie. Une reprise du conflit aurait des conséquences immédiates sur la Suisse, notamment par une pression migratoire accrue. La Suisse accueille 10% de la population du Kosovo.

Engagement inapproprié

Les Verts et l’UDC ont fait front commun contre le projet, en vain. L’UDC ne voulait pas entrer en matière, estimant que la Suisse, un État neutre, n’a plus rien à faire à l’étranger. Il faut rapatrier les soldats de la Swisscoy dans les plus brefs délais, a plaidé Erich Hess (UDC/BE), estimant qu’après 20 ans, il est temps pour le Kosovo de prendre sa pleine indépendance. Les députés ont toutefois décidé d’entrer en matière par 108 voix contre 48 et 30 abstentions.

Les Verts demandaient eux de renvoyer le projet au Conseil fédéral en lui demandant de retirer les troupes d’ici à la fin de l’année. Cette proposition a également été rejetée malgré le soutien de l’UDC. «La paix ne passe jamais par les armes», a clamé Léonore Porchet (Verts/VD). Il vaudrait mieux miser sur le renforcement de la coopération civile au développement.

Les députés ont également refusé de limiter ou de réaffecter les moyens au sein du contingent plutôt que de les augmenter. Au vu des tensions, ils ont estimé qu’il est important de donner au Conseil fédéral la possibilité d’augmenter les effectifs si nécessaire.

Depuis 1999

L'Assemblée fédérale a approuvé l’engagement de la Swisscoy au sein de la KFOR jusqu’au 31 décembre 2020. Les prestations suisses ont été adaptées aux besoins de la KFOR. Le contingent est passé de 235 à 190 militaires en avril 2018, puis à 165 depuis octobre 2019. Une partie des moyens a été ramenée en Suisse, notamment des véhicules blindés.

Depuis octobre 1999, l’armée suisse participe à la Kosovo Force multinationale. À ses débuts, la Swisscoy était une compagnie logistique non armée. Elle a ensuite adapté ses tâches et ses effectifs aux besoins de la KFOR.

