Censure sur Weibo en Chine – «L’engagement de l’ambassade est à l’image des valeurs suisses» Le président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Chine apporte son soutien à la représentation helvétique à Pékin après la censure de son tweet demandant des nouvelles d’un militant chinois. Etonam Ahianyo

Laurent Wehrli, président de l’intergroupe parlementaire Suisse-Chine. KEYSTONE

Quand il s’agit de défendre les droits de l’homme, l’ambassade de Suisse en Chine ne semble pas céder à la censure. Dans un post publié le 10 février sur le réseau social chinois Weibo, la représentation helvétique demandait des nouvelles d’un avocat défenseur des droits de l’homme.



«Tang Jitian a disparu il y a exactement deux mois, écrit l’ambassade qui ajoute: un peu plus tôt, il avait voulu assister à une cérémonie à Pékin à l’occasion de la Journée des droits de l’homme. L’ambassade exige des informations immédiates sur le lieu où il se trouve et demande que sa famille et sa représentation juridique puissent le rencontrer.»