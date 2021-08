Feux de forêts en Grèce – L’engagement suisse pour lutter contre les incendies est terminé Les trois hélicoptères Super Puma de l’armée et l’équipe d’intervention rapide de l’Aide humanitaire de la Confédération vont rentrer en Suisse après avoir déversé plus de 386 tonnes d’eau sur les flammes.

Les hélicoptères Super Puma ont effectué plus de 75 heures de vol en Grèce. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Str

L’engagement suisse en Grèce pour lutter contre les incendies est terminé. Les trois hélicoptères Super Puma de l’armée et leur équipage ainsi que l’équipe d’intervention rapide de l’Aide humanitaire de la Confédération ont soutenu les autorités grecques pendant sept jours.

Au total, les hélicoptères suisses ont effectué 75,5 heures de vol, 226 rotations et déversé plus de 386 tonnes d’eau sur les feux de forêts, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dimanche dans un communiqué. Ils sont surtout intervenus sur l’île d’Eubée et dans le Péloponnèse.

Grâce à cette aide, plusieurs foyers d’incendie ont pu être éteints ou contenus et de nombreux biens individuels ont pu être protégés des flammes.

Demande de soutien

Le détachement suisse était composé de collaborateurs de l’armée, de spécialistes de l’armée de l’air, de membres de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC, ainsi que de membres du Corps suisse d’aide humanitaire. Les pilotes et les spécialistes de la lutte contre les incendies ont été épaulés par l’équipe au sol qui s’est chargée de l’entretien des hélicoptères et de la coordination avec les autorités grecques.

Cet engagement de la Suisse a fait suite à une demande officielle de soutien des autorités grecques. Les coûts seront couverts par les crédits existants du DFAE et du Département fédéral de la défense, précise le DFAE.

Sur le qui-vive

Les incendies en Grèce ont finalement pu être maîtrisés depuis vendredi. Mais les équipes de pompiers restent encore mobilisées face aux risques de résurgence. Toute l’Europe du Sud reste sur le qui-vive.

La Confédération continue à suivre de près l’évolution de la situation, note le DFAE. Elle évalue en permanence de possibles engagements en fonction des demandes qui lui sont faites et des possibilités.

ATS

