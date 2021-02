Biens culturels – L’énigme du vase antique déchire un prétoire vaudois Une septuagénaire belge est renvoyée devant la Cour correctionnelle de Lausanne. Elle est accusée d’abus de confiance par un marchand qu’elle aurait dépossédé d’un objet archéologique majeur. Flavienne Wahli Di Matteo

Le vase de Portland, exposé au British Museum, est de conception similaire à l’amphore litigieuse (on voit ici ses deux faces). Il est considéré comme la pièce majeure de l’art ancien du verre camée. Mais si la valeur du vase litigieux se confirme, le spécimen de Portland serait détrôné. Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons.

Une seule chose est sûre dans cette affaire: l’objet du litige dort dans le coffre d’une banque à Bruxelles, sous séquestre de la justice.

Une chose est presque sûre, expertises et congrès archéologique à l’appui: ce vase en verre camée pourrait être vieux de plus de 2000 ans et son état de conservation exceptionnel en ferait une pièce archéologique majeure (lire encadré).

Ce que l’on ne sait pas, c’est où et quand cette œuvre d’art a été découverte et à qui elle appartenait au début de cette histoire qui prend racine en 2009. Cette semaine, trois juges d’une Cour correctionnelle de Lausanne doivent tenter d’élucider cette énigme. Et même si le dossier monté par le Ministère public central vaudois emplit des rangées de classeurs fédéraux, ils disposent de bien peu d’éléments.