La géothermie profonde, ou l’extraction de chaleur à très haute température des entrailles de la terre pour produire de l’électricité, demeure la clé de voûte un peu oubliée de la stratégie énergétique 2050 de la Suisse. Pour une raison simple. Hormis les zones volcaniques actives, la très grande majorité des centrales fournissent de l’eau chaude mais pas à des températures très élevées (à partir de 200 degrés) qui permettent de produire en ruban (24 h/24) de l’électricité. La Suisse prévoit d’y recourir à partir de 2040 pour produire entre 7 et 10% de ses besoins. L’horizon semblait jusqu’ici encore lointain. Mais ici aussi, tout s’accélère.

La Suisse, avec son projet jurassien de la Haute-Sorne (vallée de Delémont), est à l’avant-garde des pionniers, même si le projet a pris beaucoup de retard et demeure contesté par une partie de la population, inquiète des nuisances, en particulier des risques de tremblement de terre. La première grande centrale européenne en activité ne sera toutefois pas jurassienne mais bavaroise. Le groupe canadien Eavor produira ses premiers kilowattheures en 2024 pour atteindre en 2026 une puissance permettant d’alimenter 30’000 ménages en électricité et en eau chaude de la région de Geretsried. La même entreprise annonce avoir foré son premier puits à 5400 mètres au Nouveau-Mexique pour y construire une centrale encore plus importante. Et Eavor vient tout juste de lever… 1 milliard de dollars pour poursuivre son expansion en Europe et aux États-Unis.

Selon une étude du MIT, le potentiel géothermique américain pourrait couvrir deux fois la demande d’électricité des États-Unis, avec un impact sur l’environnement très faible.

Selon le consultant Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les projets de géothermie de grande ampleur se multiplient depuis quelques mois et joueront un rôle très important dans le mix électrique, notamment en Californie, à la pointe du financement public. Selon une étude du MIT, le potentiel géothermique américain pourrait couvrir deux fois la demande d’électricité des États-Unis, avec un impact sur l’environnement très faible, l’infrastructure au sol étant très limitée. Ce soudain engouement pour la géothermie profonde s’explique par les progrès spectaculaires réalisés dans l’exploitation gazière et pétrolière, où l’on sait aujourd’hui forer non seulement verticalement, mais aussi horizontalement pour relier des réservoirs d’hydrocarbures. Le concept est simple dans son principe: on creuse un puits pour atteindre des couches géologiques dures mais très chaudes à une profondeur de 3000 à 4000 mètres, puis on y injecte de l’eau que l’on récupère sous forme de vapeur par un autre puits où elle refait surface pour être turbinée. Les ingénieurs ont beaucoup amélioré la fracturation des roches et, surtout, ils sont capables de forer à l’horizontal pour mieux relier les deux puits d’injection et de récupération de l’eau chauffée à plus de 200 degrés par son voyage dans les fissures de la roche.

Les forages ne sont évidemment pas sans risque, comme l’ont montré les incidents de Bâle et Saint-Gall ou les expérimentations menées à Soultz-sous-Forêts (Alsace) depuis 1987 déjà. De manière schématique, il s’agit d’éviter que la fracturation artificielle ne déclenche ou n’amplifie des séismes naturels ou ne contamine d’éventuelles nappes aquifères, tout en contrôlant la remontée de la radioactivité naturelle. C’est la raison pour laquelle, après moult hésitations et tentatives de tout arrêter, le Canton du Jura et l’Office fédéral de l’énergie ont mis en place, à Bassecourt, un comité de pilotage scientifique de très haut niveau et un système de surveillance inédit. Le projet de Bassecourt, financé par un consortium de distributeurs d’énergie suisse, pourrait servir de référence européenne, voire mondiale. C’est important. Car s’il réussit, ce type de centrale pourrait être répliqué à très grande échelle, les conditions géologiques à haute profondeur étant très similaires partout dans le monde.

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.