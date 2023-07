Alpes vaudoises – L’enneigement mécanique des Mosses franchit un cap Une infrastructure à près de 20 millions doit développer les canons à neige à l’horizon 2026. Le manque d’or blanc pèse sur les stations, justifient les porteurs du projet, tout juste mis à l’enquête. Patrice Genet

Armon Cantieni, le directeur de Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA (TLML), espère pouvoir commencer les travaux l’été prochain pour que les nouveaux systèmes d’enneigements mécaniques soient prêts en 2026. Chantal Dervey

C’est un projet à 19,8 millions de francs, dont 11,3 à la charge du Canton. À l’horizon 2026, il est prévu de compléter l’enneigement mécanique de Leysin – où le secteur de Solepraz est le dernier à ne pas être équipé de canons à neige – et de démarrer celui des Mosses. De l’avis même de Damien Morand, directeur du bureau d’ingénieurs Sabert SA, qui pilote le tout, «ce sont des gros chiffres». Et pour cause, l’infrastructure doit compter 22 kilomètres de conduites, 115 lances et 60 ventilateurs pour la dispersion de la neige.

À Leysin et Ormont-Dessous, le projet fait l’objet de trois mises à l’enquête depuis le 7 juillet dernier. Pour ce dossier vieux de près de quinze ans, c’est un premier aboutissement. «Nous espérons pouvoir commencer les travaux l’été prochain», commente Armon Cantieni, directeur de Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA (TLML).

Sauver la saison haute

Damien Morand explique: «On pompe au lac de l’Hongrin, on remonte l’eau au lac d’accumulation d’Aï, sous la Berneuse, ce qui nous permet ensuite d’enneiger gravitairement à Leysin et sur tout le cœur des Mosses, soit sans La Lécherette et sans l’Arsat.» Concrètement, ce sont quelque 200’000 mètres cubes d’eau qui seraient transformés en neige chaque saison. De quoi recouvrir l’entier du domaine de 30 centimètres d’or blanc en une soixantaine d’heures.

«Nous travaillons depuis des années à diminuer notre dépendance à l’hiver, mais nous n’y sommes pas encore.» Armon Cantieni, directeur de TLML SA

Armon Cantieni estime ces projets primordiaux pour les trente prochaines années: «La qualité des pistes, c’est la carte de visite d’une station. Les clients attendent qu’elles soient impeccables. L’hiver dernier, la saison de ski aux Mosses n’a duré que trente jours. Les clients ne sont pas contents et les conséquences sont graves pour l’emploi dans la station.»

C’est que TLML réalise le 80% de son chiffre d’affaires à la saison froide. «Nous travaillons depuis des années à diminuer notre dépendance à l’hiver, à développer un tourisme quatre saisons, souligne son directeur. L’été représente un fort potentiel, mais tout cela prend du temps et nous n’y sommes pas encore.»

Président de TLML, le syndic de Leysin, Jean-Marc Udriot, rappelle que «l’enneigement mécanique faisait partie de la stratégie de fusion des sociétés de remontées mécaniques de Leysin et des Mosses en 2011. Et l’entier du processus s’est fait en concertation avec tous les acteurs concernés, dont les propriétaires privés et les associations de protection de l’environnement.»

Écologistes aux aguets

De fait, le plan d’affectation cantonal 292A concernant le site marécageux d’importance nationale des Mosses autorise l’enneigement mécanique. Il reste que de tels de projets – situés entre 1400 et 2000 mètres d’altitude – peuvent interroger à l’heure du changement climatique.

«Dans les années 2000, au moment du projet de base, on n’avait pas les mêmes soucis, admet Damien Morand. Entre-temps, on a réfléchi à ce qu’il serve également à autre chose qu’à faire de la neige.» Les conduites posées devront aussi servir à irriguer les pâturages à la belle saison. «On ne peut pas alimenter les chalets avec cette eau, car elle n’est pas potable, mais on peut la mettre à disposition des alpages et ainsi venir en aide à l’agriculture l’été», souligne Armon Cantieni.

«L’arrosage n’est pas un argument pour nous, répond Michel Bongard, secrétaire exécutif de Pro Natura Vaud. Mais nous ne voulons pas revenir sur le fond du dossier, nous avons déjà échangé avec les gens qui le portent. Ce que nous devons encore examiner, c’est si le projet n’a pas d’impacts inacceptables sur des portions du tracé des conduites qui n’étaient pas encore connues au moment des discussions.»

