Sortir ce week-end – Lenny Kravitz à Montreux, ou presque Au Casino, le Rock Tribute Festival aligne les groupes hommages en deux soirs électriques. A tester dans une fin de semaine pas moins baroque, qui conjugue Sophocle, Blanche Neige et Wall Street. Francois Barras Gérald Cordonier Matthieu Chenal Cédric Jotterand

Rock Tribute Festival

Lenny-K, formation suisse qui honore un certain L. Kravitz.

Sex Magic, B.A.C.A.S., Dragon Attack… Inconnus au bataillon? Pas leur répertoire. Derrière ces noms en hommage plus ou moins directs aux originaux se dissimulent autant de groupes de reprises (respectivement des Red Hot Chili Peppers, d’AC/DC et de Queen) qui reproduisent sur scène le son et la dégaine de leurs idoles. Attendez-vous à retrouver tous les poils de barbe de ZZ Top dans celles de Fuzz Top, le déhanché de Lenny Kravitz dans Lenny-K et le riff de «Smoke on the Water» dans Shades Of Purple, tous face au lac ce week-end, au Casino de Montreux qui vit parfois même passer les originaux. Trois groupes par soir, deux soirs de suite, animations et restauration: le Rock Tribute Festival met les petits groupes dans les grands. FBA

Antigone au Pulloff

Christelle Villégier

C’était l’un des spectacles attendus en 2021 et qui avait dû être reporté quand la pandémie fermait les théâtres. L’«Antigone» adaptée par Didier Carrier et mise en scène par Benjamin Knobil est enfin à l’affiche du Pulloff, jusqu’au 14 mai. Les deux artistes revisitent la pièce de Sophocle pour faire de ce «conte intemporel une version musicale, entre antique et contemporain».

Blanche-Neige déraille

La Compagnie Kick-Off, récemment fondée par Gilles Guénat & Roxane Gray, réunit sur scène une clique d’artistes issus de la musique, de la danse et du théâtre pour la création «Blanche-Neige… ou presque», qui s’annonce comme un spectacle plein d’autodérision, au carrefour du théâtre classique et de la comédie musicale. À voir jusqu’à dimanche.

Danse sensible

On dit qu’une étoile commence à mourir lorsque, ayant épuisé ses réserves d’hydrogène, elle quitte son état d’équilibre. Dans sa nouvelle création, «L’œil nu», la chorégraphe Maud Blandel associe le phénomène astrophysique des pulsars au souvenir sonore tragique de l’explosion du cœur de son père. Un spectacle à voir jusqu’à dimanche à l’Arsenic.

Faire pop!

Vivre un groupe de rock comme si vous y étiez? Derrière BAND(E) À PART, le collectif Duncan mélange, à Rolle, le vrai et le faux, convoquant les «mockumentaires» les plus prestigieux, «Spinal Tap» en tête, mais aussi sa volonté «d’explorer les mécanismes sociaux» en jeu dans les groupes de musique. Espérons que l’affaire penche surtout du côté de la galéjade, tant on n’est pas sérieux quand on joue de la pop, sauf si l’on s’appelle Chris Martin. Cette création sera suivie samedi (21 h) de la vraie performance de la troupe au sein du trio Don’t Kill Duncan.

Trompettes d’église

À l’arrivée de la Réforme, les orgues ont été bannies des temples. Mais rapidement, le besoin d’un soutien instrumental des cantiques s’est fait ressentir. Des familles des anches doubles et des cuivres anciens ont été alors engagés pour soutenir les voix. L’ensemble Capella Itineris fait revivre cette pratique, entremêlée de lectures de textes d’époque.

Jeunes compositrices

À l’occasion d’un concours de composition pour femmes organisé par le Chœur Suisse des Jeunes, des compositrices ont travaillé sur un poème d’Isabelle Sbrissa. Entourées de pièces du répertoire du chœur (Poulenc, Ravel, Brahms, Martin…), les créations des lauréates sont signées Sara Bucher, Ariane Miéville et Joséphine Maillefer.

Rire à St Prex

À l’initiative de l’Assocation St-Prex Passion Culture, la salle du Vieux-Moulin accueille samedi Fouad Reeves dans son seul en scène qui a emballé les critiques au Festival d’Avignon. Il s’agit de «Goodbye Wall Street», un one-man-show très rythmé dans lequel il raconte son expérience de trader à travers quatorze personnages.

«A la mort, à la vie» à la Cathédrale

Pour le temps de Pâques, la cathédrale de Lausanne propose deux expositions invitant le public à explorer la complexité de toute existence. «À la mort, à la vie», «Le cerf, symbole du Vivant» et «Les cicatrices» questionnent ce qui est cause de souffrance, mais aussi source de vie, de renaissance, de résilience. «L’exposition consacrée au cerf illustre, par des photos et poèmes, comment cet animal passe chaque année de la survie à la renaissance, tandis que les photos et récits de vie liés aux cicatrices explorent la manière dont 17 femmes vivent avec cette marque», annonce le Ministère de la Cathédrale. Parallèlement, des rendez-vous ponctuels sont aussi proposés au public, le 27 avril avec une conférence sur «Le cerf, symbole du Vivant», suivie le 4 mai par une marche contemplative et méditative aux lueurs du crépuscule depuis la cathédrale. Un temps d’échanges avec quelques femmes qui ont contribué à l’exposition «Les cicatrices» est prévu le 7 mai, lors du finissage. ATS

