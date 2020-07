Berne – L’enquête continue au sujet de la femme retrouvée sans vie La police cantonale bernoise continue ses investigations après qu’une femme sans vie a été extraite de l’Aar aux bains du Marzili à Berne dimanche matin. Des témoins sont recherchés. ATS/NXP

Le corps de la femme a été repêché dimanche matin à proximité de la piscine de Marzili à Berne. Archives/Keystone

Les investigations en relation avec la femme retrouvée sans vie dimanche matin 26 juillet 2020 aux bains du Marzili à Berne sont toujours en cours. Les circonstances du décès n’ont jusqu’à maintenant pas pu être complètement clarifiées. Il n’existe pour l’instant aucun indice concret quant à l’intervention d’une tierce personne, bien que le déroulement exact soit encore flou.

Selon les éléments actuels, la femme hongroise de 50 ans, qui portait une robe rouge et blanche et des chaussures noires, s’est retrouvée à l’eau dans la nuit de samedi à dimanche entre le zoo du Dählhölzli et le pont Monbijou. Elle se serait auparavant tenue dans ce secteur le long de l’Aar, entre autres éventuellement

dans des bars. Selon l’état actuel des connaissances, elle était de temps à autre en compagnie d’autres

personnes.

La femme portait une robe rouge et blanche et des chaussures noires. (Photo: Poca Berne)

La police cantonale bernoise recherche des témoins. Les personnes qui ont vu la femme entre samedi soir 25 juillet 2020, 20h00, et dimanche 26 juillet 2020, 03h00, ou qui ont fait des observations le long de l’Aar entre le zoo et les bains du Marzili sont priées de s’annoncer. Toutes les indications seront recueillies au numéro +41 31 638 81 11.