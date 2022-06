Hôpital Riviera-Chablais – L’enquête parlementaire attise les divergences «Fiasco» pour le PLR, «fierté» pour le PS. La construction et la gestion de l’établissement de soins de Rennaz continuent de cliver, malgré un rapport peu retentissant. Jérôme Cachin

Dylan Karlen, président de la Commission d’enquête parlementaire à la tribune du Grand Conseil vaudois mardi. Derrière lui, les conseillers d’État Pascal Broulis, Christelle Luisier Brodard et Rebecca Ruiz. Le parlement a débattu toute la journée des résultats du rapport. ARC

C’est l’heure de vérité qui a sonné ce mardi 7 juin, pour la Commission d’enquête parlementaire sur l’Hôpital Riviera-Chablais (CEP-HRC). En séance plénière, le Grand Conseil vaudois a débattu toute la journée du résultat des travaux de cette commission, qui ont duré une grosse année. Le rapport a été publié il y a quinze jours, en prélude à la grande discussion parlementaire. Celle-ci s’est soldée par une acceptation globale du rapport, grâce aux voix de la droite, par 79 oui contre 31 non et 28 abstentions. Juste avant le vote, Philippe Jobin (UDC), qui fut l’auteur de la demande de création de la CEP-HRC, a glissé cette formule qui pourrait devenir la devise de tout parlement: «S’il n’y avait rien à en dire, on ne se serait pas arrêté toute une journée pour en parler.»