Au 8e jour du procès V13 – L’enquêteur du Bataclan: «Des corps, des corps, des corps…» Bouleversant, le policier qui a coordonné les premières constatations au Bataclan raconte les morts, leur donne un nom, puis éclate en sanglots. Alain Rebetez, Paris

Une vue du procès depuis l’arrière de la salle. Vendredi, les parties civiles la remplissaient, avec même des personnes debout. AFP

Patrick Bourbotte est un enquêteur de la brigade criminelle de Paris. La nuit du 13 au 14 novembre, il est arrivé sur les lieux du Bataclan vers 2 heures, mais il a dû attendre 5 heures du matin et l’évacuation des derniers blessés pour pouvoir entrer et mener les «constatations» dont il sera le coordinateur. Un collègue de la BRI, l’unité qui a mené l’assaut, le croise et l’avertit: «Bonne chance, vous allez être dans l’horreur pendant des heures». Ce sont ces heures-là qu’il raconte vendredi au procès des attentats du 13 novembre.