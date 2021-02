L’école au temps du Covid – L’enseignement à distance, ce ne sera plus les vacances En cas d’un retour de l’école à la maison, les étudiants valaisans du post-obligatoire devront être connectés à chaque période de la grille horaire. Julien Wicky , Lucie Monnat DÉVELOPPEMENT SUIT

En cas de mise en quarantaine d’une classe, les règles seront plus strictes qu’au printemps pour garantir l’enseignement. ©Enrico Gastaldello

Au printemps 2020, il y avait ces étudiants qui n’arrivaient pas à se connecter et ceux carrément déconnectés. Souvenez-vous, l’école à la maison, c’était parfois un peu l’école buissonnière. On se connectait un peu quand on voulait, on suivait à peu près le contenu préparé par les profs, et on débranchait en se disant qu’il n’y aurait plus de note ni d’examens. Le portrait est caricatural, mais, il faut bien l’admettre, c’était un peu le chaos.

Et pour éviter que cela se reproduise, certains prévoient de serrer la vis à l’heure où de plus en plus de classes sont mises en quarantaine suite à des infections aux nouveaux variants. Le Service valaisan de la formation a transmis ce lundi à l’ensemble des élèves du secondaire II un formulaire dont le contenu est sans équivoque: «L’étudiant sera connecté durant chacune des périodes de la grille horaire. En cas de problème empêchant momentanément la connexion, l’étudiant en informera aussitôt le professeur. La présence durant ces cours est obligatoire. Toute absence devra être dûment justifiée.» Tous les étudiants et les parents ont dû le signer.

Une école «normale»

Pour Jean-Philippe Lonfat, chef du Service valaisan de la formation, il s’agit avant tout d’être prêt et non d’anticiper l’annonce prochaine d’une fermeture. «Nous faisons tout notre possible pour garantir l’enseignement en présentiel, mais avec le variant britannique, il nous suffit d’un seul cas pour mettre toute une classe, voire plus, en quarantaine. Et cela peut être décidé en quelques heures seulement par les autorités sanitaires. Avec ce formulaire, nous avons pu informer tous les étudiants plutôt que de les contacter après une fermeture.»

Quant aux mesures prises, il s’agit de garantir, à distance, une école aussi normale que possible, sans toutefois devenir totalement rigide. «Il n’y aura pas d’examens lors de l’enseignement à distance et une période tampon est prévue au retour en classe. Des directives sont en cours de finalisation.» Validé par le syndicat des enseignants du secondaire, ce formulaire a aussi pour but de garantir le suivi de la formation, sans la cacophonie observée au printemps de l’an dernier. Les outils à utiliser par les élèves et professeurs sont ainsi précisés.

«Filmer un enseignant est punissable»

En signant ce document, les étudiants se sont aussi engagés à ne pas enregistrer le cours, faire des éventuelles captures d’écran ou autres montages et à les diffuser sur les réseaux. Cela sous peine de risquer «des dénonciations et des poursuites judiciaires». Plus qu’une menace, Jean-Philippe Lonfat appelle à y voir un conseil à suivre. «Filmer ou enregistrer un enseignant en présentiel contre son gré est punissable, il en va de même pour l’école à distance, il s’agit donc d’un rappel à ne pas le faire.»

Développement suit.