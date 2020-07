Cabinets de proximité – L’Ensemble hospitalier a fini de tisser sa toile dans le district Avec l’ouverture d’un nouveau cabinet médical à Aubonne, l’hôpital arrive au bout de sa stratégie de «délocalisation». Cédric Jotterand

Dans le hall d’accueil du nouveau cabinet médical d’Aubonne, le médecin Sébastien Jotterand en compagnie de Mikael de Rham (à droite), directeur de l’Ensemble hospitalier de la Côte. CHRISTIAN BRUN

Il ne reste plus que l’ouverture d’une antenne à la gare de Morges, prévue en 2021, pour boucler le réseau de cabinets médicaux de proximité développé au pas de charge par l’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) depuis plusieurs mois. Après le centre-ville de Morges, l’EPFL, Bussigny, Renens et Echichens, c’est une unité flambant neuve qui a été ouverte à Aubonne, dans les locaux de l’hôpital et sous la direction du médecin bien connu Sébastien Jotterand. Une stratégie qui a de quoi susciter l’étonnement, alors que l’Hôpital de Morges vient justement de boucler la rénovation presque totale de son bâtiment amiral.