Passage de témoin – L’Ensemble hospitalier de la Côte tient son nouvel homme fort L’ancien président du Grand Conseil Jean-Marie Surer a récemment remplacé Patrice Girardet à la tête d’une institution modernisée de 1800 collaborateurs. Cédric Jotterand

Figure de la politique régionale et désormais des institutions de son district, Jean-Marie Surer est le nouveau président de l’Ensemble hospitalier de la Côte. ARC – Archives

Compte tenu de la crise qui frappe les hôpitaux, on pourrait croire qu’une rocade à la présidence du paquebot qu’est l’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) – 1800 collaborateurs – se fait dans la précipitation: il n’en est rien. «Cela fait douze ans que j’occupe cette fonction et il était prévu de longue date que je passe la main», confirme Me Patrice Girardet, entré au conseil d’administration en 2006 déjà. «Nous avons fait de l’EHC un acteur déployé sur plusieurs sites entre Nyon et le CHUV, et même si nous traversons une tempête, nous avons procédé aux adaptations nécessaires ces dernières années pour y faire face.»