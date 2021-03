Élections communales vaudoises – L’Entente aiglonne et l’UDC en souffrance Autant pour la course à la Municipalité qu’à celle au Conseil communal, les deux partis ont vécu un premier tour délicat. Christophe Boillat

L’Entente aiglonne et l’UDC avaient de fortes ambitions, mais ça ne s’est pas traduit dans les urnes. Chantal Dervey

Entrée en force au Conseil communal en 2016 avec douze sièges sur 70, devenant ainsi le deuxième parti de la ville derrière le PLR, l’Entente aiglonne n’est pas parvenue dimanche à transformer l’essai. Dans le futur parlement aiglon, le mouvement n’aura plus que huit représentants, reculant au quatrième rang dans la hiérarchie des partis. Ses deux candidats à la Municipalité, les conseillers communaux sortants Philippe Bellwald et Guy-Serge Baer, n’ont pas fait mieux, se classant respectivement aux antépénultième et dernière places des douze postulants en lice.