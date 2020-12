Élections communales – L’Entente montaine et le PLR se fondent dans une alliance Au Mont-sur-Lausanne, les libéraux-radicaux ne seront plus mentionnés comme parti au Conseil communal. La stratégie ne fait pas que des heureux, mais elle est assumée. Alain Detraz

Pour les élections communales de 2021, l’Entente montaine et le Parti libéral-radical ne formeront plus qu’un groupe, avec les Vert’libéraux et des indépendants. DR

Après avoir siégé une législature sous le régime de la proportionnelle, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne entamera probablement la prochaine avec un parti de moins. Les libéraux-radicaux et l’Entente montaine se regroupent sous une nouvelle enseigne en vue des élections: l’Alliance montaine. Celle-ci embarque dans son sillage la toute nouvelle section des Vert’libéraux, ainsi que des indépendants.

Le groupe est si neuf que sa page internet n’est pas encore en activité. Dans son communiqué, il indique toutefois vouloir mener une «politique de tendance centre-droite où les libertés et responsabilités individuelles, la durabilité, ainsi que le respect de l’identité montaine et son patrimoine sont au cœur de leur action».

«Sur le plan communal, le champ d’action politique est bien plus limité qu’à l’échelle cantonale. Pour le Mont, nos programmes respectifs sont pratiquement semblables.» Olivier Descloux et Christophe Blanc, coprésidents de l’Alliance montaine

Pourquoi un tel regroupement, alors que le PLR est la formation historiquement dominante dans la commune? La réponse se veut d’abord rassurante: non, le parti national ne disparaît pas du Mont puisque sa section demeure. Officiellement, les représentants de l’Alliance montaine justifient ce choix stratégique par la proximité de leurs idées. «Sur le plan communal, le champ d’action politique est bien plus limité qu’à l’échelle cantonale, disent les deux coprésidents, Olivier Descloux et Christophe Blanc. Pour le Mont, nos programmes respectifs sont pratiquement semblables.»

Regroupement face à la gauche

Au Café du Commerce, les difficultés de recrutement en vue des Communales de 2021 sont toutefois clairement évoquées. Surtout, la stratégie du regroupement ressemble fort à une réaction contre les adversaires politiques d’en face. Teinté de rose, rouge et vert, le groupe politique réuni sous l’appellation Mont citoyen a largement bousculé le paysage montain au cours de cette législature. S’il s’agissait pour la droite de contrer ce dynamisme, elle ne s’y prendrait probablement pas autrement.

Reste que la disparition – au Conseil – de la mention PLR ne plaît pas à tous. Des lettres auraient été adressées au parti cantonal. Réaction du président du PLR Vaud, Marc-Olivier Buffat: «Il est vrai que nous avions donné comme indication de former des listes PLR pour les élections. Mais, face à une gauche qui avance également sans étiquette, le choix de notre section du Mont semble correct.»

Le socialiste montain Olivier Maggioni n’entend rejoindre aucune des deux listes d’entente opposées. «Dans une ville de bientôt 10’000 habitants, je trouve que c’est un risque de voir la vie politique se résumer à une liste de gauche et une de droite», regrette-t-il. Avec six sièges chacun à l’heure actuelle, l’UDC et le Parti socialiste auront peut-être, au cours de la prochaine législature, l’occasion de faire pencher la balance au moment des votes en plénum.