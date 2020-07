Hockey sur glace – L’entraîneur de Bienne Antti Törmänen atteint d'un cancer Le HC Bienne a communiqué le fait que son entraîneur Antti Törmänen luttait actuellement contre un cancer et qu’il n’était plus en mesure de tenir sa place à la bande. Grégory Beaud

Antti Törmänen a dû subir une opération. KEYSTONE

Antti Törmänen (49 ans), qui avait remporté le titre de champion avec le CP Berne en 2013, était arrivé en décembre 2017 dans le Seeland. Il a dû subir une opération et suivra désormais une thérapie de six mois. Le Finlandais va rester à Bienne et se concentrera complètement dans les mois qui viennent sur sa guérison, c’est pourquoi il n’est pour l’instant plus à la disposition du club. Le HC Bienne recherche une solution pour le début de la saison 2020/21.

Sous sa gouvernance, le HC Bienne a disputé les play-off à trois reprises et a même atteint les demi-finales lors des deux saisons précédentes (2017-2018 et 2018-2019). Lors du dernier exercice, il avait guidé le club de la Tissot Arena à la cinquième place et aurait dû affronter Genève lors des séries éliminatoires..

Début mars, Antti Törmänen avait été testé positif au coronavirus. Les Seelandais ont toutefois communiqué qu’il n’y avait aucun rapport entre les deux maladies.