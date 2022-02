Volleyball – L’entraîneur de Val-de-Travers suspendu pour «atteinte à l’intégrité psychique» Luiz Souza ne pourra pas diriger son équipe lors des play-out de LNA féminine. Une enquête contre lui a été ouverte par Swiss Sport Integrity. Renaud Tschoumy

Luiz Souza, un entraîneur qui fait parler de lui. Tamedia/BZ/Andreas Blatter

L’affaire a été révélée par la radio neuchâteloise RTN ce vendredi matin. Luiz Souza, l’entraîneur de l’équipe de LNA féminine de Val-de-Travers, a été suspendu par la commission de Swiss Sport Integrity, qui a ouvert une procédure contre lui pour «atteinte à l’intégrité psychique». Plusieurs dénonciations ont été déposées contre l’entraîneur de l’équipe neuchâteloise. Restant au bénéfice de la présomption d'innocence, il est cependant officiellement suspendu.

Plusieurs dénonciations ont été faites auprès de Swiss Sport Integrity, le service de signalement et d’enquête pour le sport suisse, entre 2021 et 2022, concernant le comportement de l’entraineur. Un courriel annonçant l’ouverture de cette enquête a été envoyé jeudi à Swiss Volley, ainsi qu’au club et aux membres de la première équipe de Val-de-Travers.

Contactée par téléphone, la président du club vallonnier Joëlle Roy ne veut pas se prononcer officiellement, tout en regrettant ce qui est en train de se produire. «Officiellement, on attend la conclusion de l’enquête avant de faire des déclarations, explique-t-elle. Luiz Souza est suspendu, mais cela n’aurait rien changé: il est en arrêt de travail depuis lundi passé, et n’aurait de toute manière pas pu coacher l’équipe ce week-end et le suivant. C’est le hasard, ça tombe comme cela.» L’équipe de «Valtra», qui commence ses play-out samedi contre contre Toggenburg (17h30), sera coachée en la circonstance par Romeu Filho, entraîneur actuel du VBC La Suze (1re Ligue).

«Agressif, voire insultant»

Selon plusieurs témoignages de membres du club, l’entraîneur brésilien se serait montré «régulièrement agressif», voie même «insultant», envers les joueuses et les membres du staff de l’équipe de volley.

Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur de Val-de-Travers défraie la chronique: il y a deux ans, la quasi-totalité de l’effectif avait été viré suite à des disputes internes.

Luiz Souza reste cependant au bénéfice de la présomption d’innocence, quand bien même sa suspension est officielle. Il a expliqué à RTN ne pas avoir «directement insulté» les joueuses, mais a admis «réagir de manière impulsive en match» lors de certaines phases de jeu. Il estime en outre que les ses joueuses «ont toujours eu l’opportunité de discuter» avec lui, tout en ajoutant que «l’ambiance au sein de l’équipe est bonne, malgré les caractères différents».

La Swiss Sport Integrity confirme

Chef du manquement à l’éthique auprès de la Swiss Sport Integrity, qui œuvre sous l’égide de Swiss Olympics, Markus Pfisterer confirme l’ouverture de la procédure… mais ne peut pas en dire beaucoup plus. «Je peux vous confirmer qu’une enquête est ouverte et qu’il nous tient à cœur de clarifier les requêtes que nous avons reçues, explique-t-il. Elles émanent de plusieurs personnes, mais ce n’est pas à moi qu’il appartient de vous révéler qui sont ces personnes. Maintenant, je ne ne peux pas vous dire si cette procédure durera deux, trois, quatre semaines ou davantage. Nous allons prendre le temps nécessaire pour clarifier la situation.»

En attendant, Luiz Souza restera suspendu… ou en arrêt-maladie.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.