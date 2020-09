Élections cantonales – L’entrée en lice de Levrat donne des ailes au PS fribourgeois Le futur ex-président du Parti socialiste veut être candidat au Conseil d’État fin 2021. De quoi tirer un trait sur les divisions de la gauche? Patrick Monay

Bête politique Après avoir siégé à Berne durant de longues années, Christian Levrat se met à disposition de son parti dans la perspective des élections cantonales fribourgeoises de 2021. keystone-sda.ch

Dès l’annonce de son départ de la présidence du Parti socialiste suisse, l’automne dernier, les spéculations étaient allées bon train. Christian Levrat allait-il tenter de passer de la Berne fédérale à la politique cantonale? Le suspense a pris fin ce lundi: l’actuel conseiller aux États a annoncé son intention de briguer un siège au gouvernement fribourgeois l’an prochain. Un peu comme Christophe Darbellay, ex-président du PDC, l’a fait avec succès en Valais en 2017.

«Je souhaite rester au service de notre communauté fribourgeoise, lui rendre un peu du privilège qu’elle m’a accordé en me confiant la défense de ses intérêts à Berne, explique le Gruérien de 50 ans dans son communiqué. Les temps à venir seront délicats. Si les électrices et électeurs le désirent, je souhaite aider à résoudre les défis économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux qui s’annoncent.»

«Convictions fortes»

Christian Levrat s’appuie sur une longue expérience au Palais fédéral, lui qui est entré au Conseil national en 2003 avant d’être élu aux États en 2012. Mais c’est sa fonction à la tête du PS, dès 2008, qui a fait de lui un poids lourd de la politique suisse. «J’aime la défense de convictions fortes et la recherche d’un point d’équilibre capable de réunir une majorité, écrit-il. J’ai acquis à Berne une expérience et des réseaux que je pourrai mettre au service de mon canton, avec d’autres.»

Pour le PS fribourgeois, l’entrée en scène du candidat Levrat, à 14 mois de l’élection, a tout d’une aubaine. Car le parti reste sur une cruelle désillusion en 2018, lorsque Valérie Piller-Carrard avait échoué face au PLR Didier Castella dans la course à la succession de la conseillère d’État Verte Marie Garnier. À cette occasion, la gauche avait laissé apparaître de profondes divisions, le refus du PS de soutenir la candidate des Verts ayant été vécu comme une trahison par les écologistes. Et depuis lors, la droite bourgeoise a les coudées franches à l’Exécutif cantonal, avec 3 PDC, 2 PLR et 2 socialistes.

«L’objectif sera clairement de retrouver trois sièges de gauche au gouvernement. J’ai bon espoir que nous y arrivions» Benoît Piller, président du Parti socialiste fribourgeois

Benoît Piller, président du PS fribourgeois, parle d’une «excellente nouvelle». Fin 2021, il devra composer avec le départ d’Anne-Claude Demierre, actuelle ministre de la Santé, qui termine son troisième et dernier mandat. «Nous travaillons pour refaire une liste solide, en collaboration avec nos partenaires de gauche. Les petits soucis que nous avons eus lors de la complémentaire de 2018 sont oubliés. Notre succès l’an dernier lors des élections fédérales le démontre. L’objectif sera clairement de retrouver trois sièges de gauche au gouvernement. J’ai bon espoir que nous y arrivions.»