Tendance en Suisse – L’envie de visiter des manifestations culturelles est forte La population semble plutôt disposée à payer pour des offres sur le web, a indiqué lundi une enquête mandatée par la Confédération et les cantons.

Les offres numériques ne peuvent toutefois que compléter l’activité culturelle analogique, et non la remplacer. (Photo d’illustration) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Après près de trois ans de pandémie, les Suisses ont soif de culture. Deux tiers d’entre eux sont prêts à retourner sans crainte particulière au théâtre, au concert, au cinéma ou au musée. Mais la tendance au repli sur son domicile se confirme, selon une enquête.

La volonté d’assister à des manifestations culturelles a «nettement augmenté», se félicitent lundi les auteurs de cette étude, mandatée par la Confédération et les cantons, dans un communiqué. Les Suisses n’étaient que 30% à vouloir se rendre au concert, au cinéma, dans un festival ou un musée en septembre 2021 et 18% un an plus tôt.

Mais ce retour de la confiance n’est «pas total»: 30% des personnes interrogées continuent d’exprimer des réserves et 47% pensent que la crise Covid n’est pas terminée.

Réflexe casanier

Une part importante de la population a également développé un réflexe casanier à l’occasion de la crise, soulignent les auteurs de l’enquête. Ainsi 53% des Suisses ont pris l’habitude de rester à la maison et sortent de manière générale moins souvent. Et 41% déclarent faire moins de sorties culturelles.

Le repli sur le domicile concerne nettement plus les seniors et les femmes, précise l’étude. Cette défection partielle s’explique par la prise de nouvelles habitudes («effet cocooning»), mais aussi pour des raisons financières et en raison de craintes liées aux virus. L’argument financier arrive même en tête en Suisse latine.

Conséquence, si 30% des Suisses envisagent de limiter leurs dépenses dans le domaine culturel (contre 36% l’an dernier et 55% en 2020), on observe de fortes différences régionales: la proportion est en hausse en Suisse romande et au Tessin, alors qu’elle diminue en Suisse alémanique, qui se montrait jusque-là plus frileuse.

L’impact du télétravail

Le télétravail semble être un facteur aggravant: les personnes qui travaillent à la maison affichent une inclination plus forte à rester davantage chez elles que celles font rarement ou jamais du home office. Ce chiffre peut étonner, car le profil des personnes en «home office» (urbaines, formation supérieure) correspond plutôt à celui du public culturel, assidu des lieux de culture, note l’étude.

L’incertitude liée à la pandémie continue en outre d’avoir un impact sur la culture amateur. Ainsi, 18% de ceux qui pratiquaient des activités culturelles en amateur déclarent les avoir abandonnées depuis la crise.

Ce chiffre est inquiétant, car la culture amateur contribue de manière non négligeable à la cohésion de la population. Elle constitue en outre une base importante pour la culture professionnelle.

Le web en progression

Dans ce contexte, les offres culturelles sur le web prennent de plus en plus d’importance. Plus de la moitié des sondés ont payé pour consommer des films ou des séries durant les douze derniers mois. Pour les autres types d’offres culturelles, la part est d’environ un tiers.

Les offres numériques ne peuvent toutefois que compléter l’activité culturelle analogique, et non la remplacer: 69% des sondés considèrent toujours l’offre locale comme indispensable. Pour une grande partie de la population, les activités culturelles sont un élément important de la vie en commun.

L’enquête sur les pratiques culturelles fait partie d’un processus qui a commencé en juin 2020. Elle a été réalisée par l’agence L’Œil du Public (Suisse). Elle s’est déroulée entre le 26 septembre et le 6 octobre 2022, sur la base d’un échantillon représentatif de la population résidente auprès de 1235 personnes dans toute la Suisse.

