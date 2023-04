Dans le rétro – L’envol de l’autre «Corbusier» Albert Jeanneret est décédé fin avril 1973. Le compositeur était le frère aîné du célébrissime architecte. Christophe Boillat

Albert Jeanneret a enseigné et aussi beaucoup composé. © Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Archives privées, fonds Albert Jeanneret

Albert Jeanneret est mort il y a exactement 50 ans. Le compositeur émérite s’est éteint à Territet à l’âge de 87 ans. Aussi musicien, pédagogue ou encore poète, il vivait depuis 1939 à Corseaux dans la maison de ses parents qu’avait dessinée et fait construire son frère, dont le pseudonyme et l’art sont indissociables de l’architecture d’alors, encore d’aujourd’hui, et de demain: Le Corbusier, alias Charles-Edouard Jeanneret-Gris.