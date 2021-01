Retour pour un nouveau départ – Léo Lacroix et les repères de la maison Après avoir été confronté aux épreuves les plus rudes, le Lausannois a signé au FC Sion. Là où tout avait commencé. Florian Vaney

Léo Lacroix a participé à son premier entraînement avec le FC Sion mardi. Keystone

Il peut s’en passer des choses, en quatre ans et demi. Léo Lacroix, lui, a vécu le grand décollage de sa carrière direction la Ligue 1 et Saint-Étienne, la courte euphorie qui lui a succédé jusqu’au premier down. Un prêt, un second, puis le vide. Dix-huit moins sans jouer, le rejet de son club. Celui lié à la situation sanitaire, aussi. «Combien se seraient écroulés à sa place?» questionne Amar Boumilat, qui s’est assuré de le maintenir en forme physiquement et mentalement ces derniers mois.

Léo Lacroix (28 ans) tient pourtant solidement sur ses deux jambes. Les mêmes qui, d’ici à dix jours, devront lui permettre de remettre l’ouvrage sur le métier à l’endroit d’où tout était parti: le FC Sion. À entendre de son nom, la voix de Pierluigi Tami s’illumine. «J’étais si heureux d’apprendre qu’il avait retrouvé un club, jubile le directeur des équipes nationales. Léo, c’est un gars qui marque.»