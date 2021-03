Bande dessinée-Musique – Leonard Cohen renaît en BD, tel le phénix qu’il était, Philippe Girard consacre au célèbre artiste canadien un roman graphique inspiré, à paraître mercredi. Interview. Philippe Muri

«Leonard Cohen. Sur un fil» . Extrait de la couverture. Ed. Casterman

Cela commence par une chute, «blonk!» Continue par un juron, «shit!» et s’achève momentanément par une supplique: «help!» Les trois onomatopées sont signées du dessinateur québécois Philippe Girard, 50 ans. Elles illustrent les derniers instants de Leonard Cohen. Lorsqu’il disparaît à 82 ans durant la nuit du 7 au 8 novembre 2016, le poète humaniste canadien qui a élevé le vocable «Hallelujah» à la hauteur d’un mythe a déjà vécu plusieurs existences. Et des renaissances comme s’il en pleuvait. «Un véritable phénix», relève Philippe Girard, qui lui consacre un roman graphique très documenté à paraître le 17 mars. On y traverse par flash-back l’existence d’une des plus grandes voix du XXe siècle, à la plume sensible.