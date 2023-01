Hautes écoles – L’EPFL a apporté 5,8 milliards à l’économie suisse En 2021, chaque franc investi à l’EPFL a généré près de 5 francs dans le circuit économique, conclut une étude réalisée sur le campus. Alain Detraz

À Écublens, l’EPFL évalue à quelque 5,8 milliards de francs son apport à l’économie du pays. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Quel est l’apport des Hautes écoles dans le canton? Sur un plan économique, l’EPFL a trouvé un moyen de chiffrer sa contribution. Et elle est conséquente, si l’on en croit les résultats de l’étude publiée il y a un mois par son secrétariat général. Les calculs effectués indiquent que les activités de l’EPFL ont apporté 5,8 milliards de francs à l’économie suisse en 2021. Sans surprise, c’est dans le canton de Vaud que la part est la plus importante, soit un peu plus de 4 milliards.